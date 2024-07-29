«Яндекс Маркет» запустит на базе раздела «Универмаг» витрину с премиальными товарами

Сейчас в нём можно найти товары по цене «выше среднего», но их немного, говорят в компании. «Коммерсантъ» обнаружил, что «Маркет» ищет менеджера проектов в «премиальную вертикаль». В вакансии говорится, что сервис планирует создать «мультикатегорийный премиум-маркетплейс» на базе раздела «Универмаг», где продаются брендовые вещи.В «Маркете» подтвердили, что собираются развивать на основе «Универмага» направление с товарами от среднего до люксового ценовых сегментов.Это будут как эксклюзивные товары и нишевые бренды, так и популярные марки, говорят в маркетплейсе. Сейчас в «Универмаге» можно найти отдельные бренды и товары сегмента «выше среднего», но это «ограниченный ассортимент от ряда продавцов». Переговоры с российскими и зарубежными поставщиками нишевых товаров уже ведутся.«Маркет» запустил раздел «Универмаг» в апреле 2022 года. Сначала в нём продавались товары российских брендов — одежды и обуви, затем появились косметика и аксессуары, в том числе и международных марок, а также первые премиальные вещи. Одно из требований к размещаемым товарам — цена не должна быть ниже 1000 рублей.#новости #яндексмаркет
Универмаг? Премиальные товары?!
😲
лухари-вип-бичбокс
ГУМ, ЦУМ. 💁♀️
Сразу видать замкадыша. 🤭😸
Тот самый «Яндекс Маркет» без ПВЗ, с платным возвратом через Почту, постоянно разломанным товаром, доставкой за пару месяцев и завышеным ценам?
Премиальный бренд
А че прикольная идея, только вот есть один нюанс, у нас люди требуют наоборот, подборку сегмента подешевле, а выше среднего могут позволить себе единицы, так что складывается такое ощущение, что идея немного провальная)
Странно как то слышится даже в универмаге и будут премиальные товары продаваться, еще им обязательно отдельную полочку сделать надо