Тимати призвал остановить «рейдерский захват» Wildberries, пока «ситуацию не поздно исправить»

Тот же термин использовал глава Чечни Рамзан Кадыров.«Люди влезли в чужую семью и под видом бракоразводного процесса просто пытаются отжать бизнес, вывести активы на подконтрольную компанию», — заявил в запрещённой в России соцсети Instagram предприниматель и продюсер Тимати.В своём ролике он обратился к «третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате», и посоветовал «одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью». Перечислять третьи лица не стал, как и рассуждать о том, какими могут быть последствия, если те не «одумаются» вопреки призывам.Кадр из видеоролика ТиматиВ июне 2024 года Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Цель — создать «современную торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса».23 июля 2024 года Кадыров опубликовал видео встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — Владиславом. Тот рассказал: предпринимательница «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы».По словам главы Чечни, под прикрытием сделки происходит «рейдерский захват»: активы компании «путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через Russ Outdoor». Процессом якобы управляют братья Леван и Роберт Мирзоян и «несколько известных кавказцев».Бакальчук сообщила, что это «не захват, а развод», и её муж лично присутствовал на презентации структуры объединённой компании топ-менеджменту. Она объяснила, что «спасать» её не нужно, и напомнила: у Бакальчука 1% акций Wildberries — он «не принимает участия в управлении компанией».Совладелец ритейлера техники DNS Дмитрий Алексеев назвал ситуацию «беспрецедентной». По его мнению, после сделки основательница Wildberries не просто «подарит» 35% бизнеса, но и «может вовсе потерять контроль» над бизнесом.Евгения ЕвсееваМаркетплейсы24 июля«Захват» Wildberries: что известно о семейном конфликте Бакальчуков Владислав Бакальчук называет объединение Wildberries с Russ «рейдерским захватом», Татьяна Бакальчук — «бракоразводным процессом».#wilberries #russ #захватwildberries #новости
Делаешь 20 лет бизнес на несколько лярдов с мужем, а потом... даришь 35% какой-то шимонтажке за углом (да еще и теряешь контроль), а мужа, который задайтся вопросом "какого х...?!" обвиняешь в том, что у него 1% и ваще я подаю на развод) у женщины реально проблемка
Я смотрю вы получше самих участников всего процесса знаете все тонкости и детали, воистину честь находиться с таким экспертом в одной ветке комментариев
Всю историю существования WB все задавались вопросом, откуда у них такие сумасшедшие деньги для роста, как они по деньгам умудряются перебивать Озон, который провел успешное IPO, привлек массу американского бабла.
Скорее всего, Бакальчук зиц и прекрасно это знает, а муж либо дурака включает, либо реально не принимал участие в управлении, а сейчас удивляется, почему им с женой всего по 10% полагается...
Но это все мои домыслы, как там реально все хз, может как с Юлмартом будет, когда дрязги акционеров утопили екоммерс лидера того времени...
[опционально] несколько позже, изрядно похудев (и оx%ев) торгуешь вином в каком-нибудь Лондоне или катаешься на велосипеде.
Вы точно в курсе всех подводных течений этой сделки? Уверены что Бакальчук настоящий владелец, а не зиц-председатель? Некоторые пишут что за армянской компанией russ стоит банк ВТБ и вообще как тоже пишут такие крупные сделки не могут пройти без одобрения первого лица государства.
Владислав, разлогинься
У всей беды одно начало - сидела женщина скучала