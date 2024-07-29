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Полина Лааксо
Маркетплейсы

«Активы компании выводятся практически за бесценок»: Владислав Бакальчук — о «захвате» Wildberries

О том, который основательница маркетплейса и его жена «захватом» не считает.

  • По словам Бакальчука, на лицо «явные» признаки «тщательно подготовленной операции» — например, то, что «товарный знак, стоимость которого оценивается в миллиарды, передаётся новой структуре с уставным капиталом в 20 млн рублей».
  • Предприниматель считает, что «сильную и волевую» Бакальчук «взяли в оборот» — применили против неё «методы влияния и давления», которые до этого не сработали на него.
  • Он намерен «использовать все ресурсы, чтобы защитить бизнес от захвата людьми, не имеющими к нему никакого отношения», и собирается «до конца бороться, чтобы спасти от разрушения» и семью, и дело.
  • Ранее Бакальчука поддержали глава Чечни Рамзан Кадыров и предприниматель и продюсер Тимати. О возможных рисках для основательницы говорил и совладелец ритейлера техники DNS Дмитрий Алексеев: по его мнению, она может лишиться контроля над компанией.
Владислав Бакальчук. Источник фото: Telegram-канал Бакальчука
Владислав Бакальчук. Источник фото: Telegram-канал Бакальчука
  • В июне 2024 года Wildberries объявил об объединении с Russ, чтобы вместе создать «современную торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса».
  • Russ — крупнейший российский оператор наружной рекламы. Основное юрлицо — ООО «Русс Аутдор»; оно на 99% принадлежит ООО «Стинн», ещё 1% у АО «Олимп», все доли в обременении у ВТБ. Гендиректор — Роберт Мирзоян. Основной бенефециар «Стинн» — бизнесмен Григорий Садоян: 50% он владеет напрямую, 20% — у АО «Олимпия» (Садоян — владелец), ещё 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии».
Евгения Евсеева
Маркетплейсы
«Захват» Wildberries: что известно о семейном конфликте Бакальчуков

Владислав Бакальчук называет объединение Wildberries с Russ «рейдерским захватом», Татьяна Бакальчук — «бракоразводным процессом».

Фото из Telegram-канала Татьяны Бакальчук

#wildberries #russ #захватwildberries #новости

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31 комментарий
Вадим Д.

«сильную и волевую» Бакальчук «взяли в оборот»«методы влияния и давления», которые до этого не сработали на негоНу прямо скала. Владислав Скала Бакальчук, бляха.

7
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Antny Slmv

Кто-то вообще знал о его существовании, до «похищения жены»?

3
3
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Николай Верегин

ОБъясните дураку: ЕСли Владимир Владимирович Пыня все уже одобрил, че они пытаются рыпаться?

Большие дяди ж уже порешали, дяди серьезнее уже не будет.

5
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Андрей

Чех , очевидно, охуел. а этот тип решил, что ему можно получить что то больше «спасибо», но, вероятно, покинет страну в попыхах, а чеченцу дадут еще дотаций

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Redmug Redmug

Вы не поверите, но мне на столько похрену эта вся история. Вот плевать на бакальчук и всех остальных. Ну не интересны мне эта семейка, чеченец и какой то аномальный любитель собянина.

2
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Alexey

И поэтому ты решил всем сообщить насколько это тебе неинтересна вся эта история?
Ещё и думаешь что мы не проверим.

8
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Хозяин

а нам похер что тебе похер

1
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