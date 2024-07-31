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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Татьяна Бакальчук: «Объединение с Russ позитивно повлияет на партнёров, продавцов и покупателей — мы строим мирового лидера»

Основательница Wildberries считает, что компания давно перестала быть просто «маркетплейсом».

  • За 20 лет работы Wildberries «уткнулся в стеклянный потолок», объяснила Бакальчук «Комсомольской правде». Так как «по мере роста [бизнеса] растут и цели», компания решила «объединиться с лучшим из лучших», а именно — оператором наружной рекламы Russ, который лидирует «по многим показателям в мире». Правда, по каким — основательница не уточнила.
  • Она заверила, что вопреки всем опасениям ни пользователи, ни партнёры не заметят «никаких изменений» в работе Wildberries. Ассортимент будет расти, а заказы продолжат выдавать в ПВЗ маркетплейса.
Я считаю, что объединение с Russ позитивно повлияет на наших партнёров, продавцов и покупателей. Мы строим новую компанию — мирового лидера.
У Владислава (муж Татьяны — vc.ru), к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю — это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения.
Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries
  • 30 июля 2024 года Бакальчук также сообщила, что подала иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Но отвечать на вопрос о том, как супруги поделят бизнес, пока отказалась.
Татьяна Бакальчук. Источник фото: «РИА Новости»
Татьяна Бакальчук. Источник фото: «РИА Новости»
  • Wildberries объединяется с Russ, чтобы создать «современную торговую платформу и предоставить бесшовные инструменты для развития малого и среднего бизнеса».
  • Владислав Бакальчук считает, что это «захват» бизнеса, и «активы компании выводятся практически за бесценок». На его сторону встали глава Чечни Рамзан Кадыров и Тимати. Все они убеждены, что «сильную и волевую» Бакальчук «оградили» от мужа и детей «третьи лица», но сама она опровергает эту информацию.

Russ — крупнейший оператор наружной рекламы в России. Основное юрлицо — ООО «Русс Аутдор». Оно на 99% принадлежит ООО «Стинн», ещё 1% у АО «Олимп», все доли в обременении — у ВТБ. Гендиректор — Роберт Мирзоян. Основной бенефециар «Стинн» — бизнесмен Григорий Садоян.

Полина Лааксо
Маркетплейсы
Бакальчук: за Wildberries стоят «люди, которые его делают», — «без погон», а основатель у него один — она сама

Выжимка интервью Татьяны Бакальчук проекту «Основатели» сооснователя YouDo Дениса Кутергина и сооснователя CarPrice Эдуарда Гуриновича.

Татьяна Бакальчук / Кадр из видео

#татьянабакальчук #wildberries #russ #захватwildberries #новости

16
16 комментариев
Boris Ishkin

Переживаю за их отношения больше, чем за свои

6
1
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Запопу Кусь

...мы строим мирового лидера, а ещё я мсчу мужу за интрижку с секретаршей 😊😝💁‍♀️

2
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Олег

какую бы метафору подобрать?
Ну, скажем, это как объединение свежего макбука на м3 и дайл-ап модема. Как встраивание в актуальный роллс-ройс карбюратора. Наружная реклама умерла уже в 2010-х. Зачем объединяться с трупом?

2
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Zoom

Очень стремная тема, чуваки делают рекламные борды для жралень, магазов и маркетплейсов на улице, да, вот эти тупые огромные экраны, где предлагают купить платье за 999р. Эмммм, где тут крутость в таком объединении. Похоже Байкальчук либо прижали, либо она хочет мужа просто надуть, соглашаясь при этом потерять 35проц компашки, мол, ну хоть так. Мутная тема.

2
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Спит и Вессон

Да похуй всем на детали, толпе нужно зрелище

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Оксана Полякова

Что же будет в конце этой истории

1
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Sergey Folps

Конец

3
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