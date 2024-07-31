Татьяна Бакальчук: «Объединение с Russ позитивно повлияет на партнёров, продавцов и покупателей — мы строим мирового лидера»

Я считаю, что объединение с Russ позитивно повлияет на наших партнёров, продавцов и покупателей. Мы строим новую компанию — мирового лидера.
У Владислава (муж Татьяны — vc.ru), к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю — это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения.
Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries
Переживаю за их отношения больше, чем за свои
...мы строим мирового лидера, а ещё я мсчу мужу за интрижку с секретаршей 😊😝💁♀️
какую бы метафору подобрать?
Ну, скажем, это как объединение свежего макбука на м3 и дайл-ап модема. Как встраивание в актуальный роллс-ройс карбюратора. Наружная реклама умерла уже в 2010-х. Зачем объединяться с трупом?
Очень стремная тема, чуваки делают рекламные борды для жралень, магазов и маркетплейсов на улице, да, вот эти тупые огромные экраны, где предлагают купить платье за 999р. Эмммм, где тут крутость в таком объединении. Похоже Байкальчук либо прижали, либо она хочет мужа просто надуть, соглашаясь при этом потерять 35проц компашки, мол, ну хоть так. Мутная тема.
Да похуй всем на детали, толпе нужно зрелище
Что же будет в конце этой истории
Конец