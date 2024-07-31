Татьяна Бакальчук: «Объединение с Russ позитивно повлияет на партнёров, продавцов и покупателей — мы строим мирового лидера»

Я считаю, что объединение с Russ позитивно повлияет на наших партнёров, продавцов и покупателей. Мы строим новую компанию — мирового лидера.

У Владислава (муж Татьяны — vc.ru), к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю — это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения.

Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries