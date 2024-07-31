Владислав Бакальчук оспорит передачу доменов Wildberries совместному с Russ ООО «РВБ»

ООО «РВБ» — совместная компания Wildberries и Russ. 65% в ней у основного юрлица маркетплейса, ООО «Вайлдбериз» (99% владеет основательница Татьяна Бакальчук, 1% Владислав). Ещё 35% у ООО «Стинн» — ему на 99% принадлежит ООО «Русс Аутдор», основное юрлицо Russ. Гендиректором «РВБ» указан глава Russ Роберт Мирзоян. В июле 2024 года «Вайлдберриз» переоформил
на «РВБ» 15 своих дочерних юрлиц, а также создал единые правовое управление и медиадепартамент.
Какие ОФЗ подбирать?
Как же нелепо смотрится такое компьютерное кресло в таком интерьере
Будем честны, такой интерьер сам по себе нелепо смотрится
а что за интерьер? обычный золото-бриллианты, но с ВБ :) что охраняю, то и имею. Сусальное золотишко
Кто угомонит Владислава? Почему таблетки перестали ему выдавать?
Потому что он не вкуривает что происходит)