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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Владислав Бакальчук оспорит передачу доменов Wildberries совместному с Russ ООО «РВБ»

Действия новых «управленцев» могут угрожать безопасности данных, считает он.

  • Для этого совладелец Wildberries уже нанял юристов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Бакальчука. По его словам, домены передали «РВБ» «в обход стандартных процедур» и без одобрения с его стороны.
  • В Wildberries объясняли, что регистрация доменов на ООО «РВБ» нужна, чтобы обеспечить «безопасность платформы», поскольку ООО «приняло на себя права и обязательства перед её клиентами и партнёрами».
  • У Бакальчука иное мнение. По его словам, доступ к «миллионам аккаунтов с данными пользователей и партнёров» получили лица, которые могут «манипулировать контентом» и «нанести ущерб» всем, кто использует Wildberries.
ООО «РВБ» — совместная компания Wildberries и Russ. 65% в ней у основного юрлица маркетплейса, ООО «Вайлдбериз» (99% владеет основательница Татьяна Бакальчук, 1% Владислав). Ещё 35% у ООО «Стинн» — ему на 99% принадлежит ООО «Русс Аутдор», основное юрлицо Russ. Гендиректором «РВБ» указан глава Russ Роберт Мирзоян. В июле 2024 года «Вайлдберриз» переоформил на «РВБ» 15 своих дочерних юрлиц, а также создал единые правовое управление и медиадепартамент.
Владислав Бакальчук. Источник фото: его Telegram-канал
Владислав Бакальчук. Источник фото: его Telegram-канал

Что говорит защита Бакальчука

  • 31 июля 2024 года IQ Technology, представляющая интересы предпринимателя, направит досудебные претензии к ООО «Вайлдберриз» и регистратору доменных имен Ru-Center.
  • Оспаривать будут передачу доменов как юрлицом маркетплейса, так и Татьяной. Первому, например, принадлежали wb.ru, вб.рф, вайлдберриз.рф, bank-wildberries.ru и bankwildberries.ru. Второй — wildberries.ru и wild-berries.ru. По словам IQ Technology, передача последних требовала согласия Бакальчука, потому что «право администрирования возникло в браке». В Wildberries говорят, что «с правовой точки зрения» одобрение не требовалось.
  • IQ Technology будет доказывать, что без wildberries.ru — домена, который «входит в шестёрку крупнейших мировых маркетплейсов по трафику», — «сотни миллиардов» выручки компании станут «нулём». «Это будет означать, что фактически вся ценность компании заключается в домене, и он не может быть отчуждён в адрес третьих лиц без согласия супруга», — объяснили юристы.

Как видят ситуацию в Ru-Center

  • В беседе с «Ведомостями» представитель регистратора уточнил: передача прав на домен от физлица «не предполагает вовлечения третьих лиц». Владелец может распоряжаться им как угодно, если может предоставить «верифицированное заявление от компании-владельца».

Что думают независимые эксперты

  • Суду предстоит определить, можно ли считать домен таким же совместным имуществом, как, например, квартира и мебель, раз предприниматель считает, что с ним должны были согласовывать решение, рассуждает партнёр Comply Максим Али.
  • Другие опрошенные «Ведомостями» юристы напоминают, что доменные имена не считаются объектом интеллектуальной собственности.

Подробнее о том, с чего начался конфликт и кто в нём замешан, можно узнать в промежуточной сводке.

#wildberries #russ #захватwildberries #новости

44
33
33 комментария
igotosochi
12
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Элвис Пресли,поэт-песенник

Какие ОФЗ подбирать?

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Руслан Кузин

Как же нелепо смотрится такое компьютерное кресло в таком интерьере

7
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Дмитрий

Будем честны, такой интерьер сам по себе нелепо смотрится

3
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AL

а что за интерьер? обычный золото-бриллианты, но с ВБ :) что охраняю, то и имею. Сусальное золотишко

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Вадим Д.

Кто угомонит Владислава? Почему таблетки перестали ему выдавать?

7
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Mr Black

Потому что он не вкуривает что происходит)

1
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