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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им наём самозанятых

Без последних может возникнуть дефицит рабочей силы.

  • В своём законопроекте Минпромторг определил маркетплейсы как «цифровые площадки розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов (ПВЗ) — как торговые объекты. Так маркетплейс становится торговой сетью — «совокупностью двух и более торговых объектов» под одним брендом, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект. Когда его внесут в Госдуму — неизвестно.
  • В Data Insight заключили, что приравнивание ПВЗ к торговым объектам «не учитывает специфику работы онлайн-торговли». Доли торговых сетей регулируют, чтобы пресечь монополию федеральных игроков. Но в ПВЗ ничего не продают — туда привозят «конкретные заказы конкретных покупателей».
  • Среди других предложений — запретить владельцам «цифровых торговых площадок» нанимать самозанятых. Власти, вероятно, не хотят, чтобы маркетплейсы вынуждали работников оформлять самозанятость или выбирали тех, кто готов так работать, — чтобы платить меньше налогов, думают опрошенные газетой эксперты.
  • В одном из маркетплейсов объяснили — в основном самозанятых берут на подработку в логистике: возить и разгружать поставки. Если опцию уберут, возникнет вопрос, «где найти столько свободных рук, готовых работать на таких вакансиях по трудовому договору», говорят в «МЭФ Legal».
  • Помимо этого, Минпромторг предлагает обязать маркетплейсы «принимать меры» против самозанятых продавцов, которые «носят статус самозанятых безосновательно». Например, если сами ничего не производят и только перепродают. В Торгово-промышленной палате (ТПП) считают, что проверять «основания» должны органы, которые этот статус выдают.
Маркетплейс не может никаким образом оценить, была матрёшка сделана самим гражданином как самозанятым или куплена им в Китае.
Алексей Фёдоров, глава совета по электронной коммерции при ТПП
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В Госдуму уже внесены два законопроекта о регулировании маркетплейсов. Один обязывает их фиксировать тарифы на год вперёд и запрещает отключать продавцам доступ к личному кабинету в одностороннем порядке. Другой предусматривает запрет на платные возвраты товаров. Оба ещё не прошли ни одного чтения.

#новости #маркетплейсы

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16
16 комментариев
Вадим Д.

Самозанятым всё лучше живётся.
А всякие такси и доставки тоже приравняют и щапретят? А там — сплошь партнёры.

1
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Dektor

В Яндекс такси работаю. Не хватает 2.4м в год .

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Борис

Государство хочет большего притока денег в пенсионный фонд и соц.страх.

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Дмитрий Рявкин

Как я понимаю, изначально самозанятый, это про мелкий бизнес. И причем всеж чтот производящий.

1
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Катя Катя

Не всегда
Крупняки так налоги обходят

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Альвар

Лицо самозанятых к осмотру

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Lakne

Где больше налогов с продавца ,то и оставят. Мелочь режут и убирают как класс.

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