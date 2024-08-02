Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им наём самозанятых

Без последних может возникнуть дефицит рабочей силы.В своём законопроекте Минпромторг определил маркетплейсы как «цифровые площадки розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов (ПВЗ) — как торговые объекты. Так маркетплейс становится торговой сетью — «совокупностью двух и более торговых объектов» под одним брендом, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект. Когда его внесут в Госдуму — неизвестно.В Data Insight заключили, что приравнивание ПВЗ к торговым объектам «не учитывает специфику работы онлайн-торговли». Доли торговых сетей регулируют, чтобы пресечь монополию федеральных игроков. Но в ПВЗ ничего не продают — туда привозят «конкретные заказы конкретных покупателей».Среди других предложений — запретить владельцам «цифровых торговых площадок» нанимать самозанятых. Власти, вероятно, не хотят, чтобы маркетплейсы вынуждали работников оформлять самозанятость или выбирали тех, кто готов так работать, — чтобы платить меньше налогов, думают опрошенные газетой эксперты.В одном из маркетплейсов объяснили — в основном самозанятых берут на подработку в логистике: возить и разгружать поставки. Если опцию уберут, возникнет вопрос, «где найти столько свободных рук, готовых работать на таких вакансиях по трудовому договору», говорят в «МЭФ Legal».Помимо этого, Минпромторг предлагает обязать маркетплейсы «принимать меры» против самозанятых продавцов, которые «носят статус самозанятых безосновательно». Например, если сами ничего не производят и только перепродают. В Торгово-промышленной палате (ТПП) считают, что проверять «основания» должны органы, которые этот статус выдают.Маркетплейс не может никаким образом оценить, была матрёшка сделана самим гражданином как самозанятым или куплена им в Китае.Алексей Фёдоров, глава совета по электронной коммерции при ТППИсточник фото: «РИА Новости»В Госдуму уже внесены два законопроекта о регулировании маркетплейсов. Один обязывает их фиксировать тарифы на год вперёд и запрещает отключать продавцам доступ к личному кабинету в одностороннем порядке. Другой предусматривает запрет на платные возвраты товаров. Оба ещё не прошли ни одного чтения.#новости #маркетплейсы
Самозанятым всё лучше живётся.
А всякие такси и доставки тоже приравняют и щапретят? А там — сплошь партнёры.
В Яндекс такси работаю. Не хватает 2.4м в год .
Государство хочет большего притока денег в пенсионный фонд и соц.страх.
Как я понимаю, изначально самозанятый, это про мелкий бизнес. И причем всеж чтот производящий.
Не всегда
Крупняки так налоги обходят
Лицо самозанятых к осмотру
Где больше налогов с продавца ,то и оставят. Мелочь режут и убирают как класс.