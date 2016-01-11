Предприниматели чаще открывают пункты выдачи Ozon, а зарабатывают больше те, кто работает с несколькими маркетплейсами — исследование

Из всех ПВЗ 85% приходится на Ozon и Wildberries. T-Bank eCommerce провёл исследование активности владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Авторы анализировали обезличенные транзакции бизнес-клиентов «Т-Банка» (бывший «Тинькофф»), которые получают выплаты от Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета», с июня 2023 года по июнь 2024 года.Данные о владельцах ПВЗ, которые работают только с одним маркетплейсом, не пересекаются с данным о владельцах, которые работают сразу с несколькими маркетплейсами, отмечается в исследовании.Количество пунктов выдачиЧаще всего предприниматели открывают пункты Ozon — под этим брендом работает 44% от всех владельцев ПВЗ. Ещё 32% приходится на владельцев пунктов Wildberries. На третьем месте (9%) — предприниматели, которые управляют пунктами и Ozon и Wildberries одновременно. Общая доля ПВЗ этих двух маркетплейсов — 85%, отмечает РБК.Общее количество владельцев ПВЗ выросло за год на 36% — но точный показатель не приводится. Больше всего стало собственников пунктов Wildberries — на 55%. У Ozon этот показатель вырос на 53%, у «Маркета» — сократилось на 25%. На 48% увеличилось число тех, кто владеет одновременно пунктами Ozon и Wildberries. Выплаты и заработокВыплаты партнёрам Wildberries от маркетплейса выросли за год на 97% — суммы не приводятся. У владельцев пунктов Ozon — на 70%.Те, кто владеет ПВЗ сразу двух маркетплейсов, зарабатывают в среднем в три раза больше тех, кто работает лишь с одной площадкой. Если трёх — в семь раз больше. Речь как о предпринимателях, у которых пункты находятся рядом, так и о тех, у кого ПВЗ расположены в разных местах.#новости #тбанк #пвз
Все бегов вкладываться в убыточный бизнес и открывать ПВЗ