Wildberries отменила штрафы за взлом личного кабинета и разрешила продавцам размещать контактные данные на маркетплейсе

После предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Маркетплейс также добавил чаты, в которых продавец может решить спор с покупателем напрямую, и сформировал перечень оснований для блокировки личных кабинетов, приостановки выплат по договору и одностороннего расторжения договоров.Помимо этого, Wildberries ввела систему фиксации тарифов на хранение и логистику: теперь они будут «зафиксированы на дату поступления товара на склад», сообщила ФАС.Регулятор выдал предупреждение Wildberries в апреле 2024 года — в ответ на «большое количество» жалоб от граждан и компаний. В итоге обнаружил «признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора» и других антимонопольных практик.Если бы Wildberries не отреагировала на предписание, регулятор завёл бы дело о нарушении антимонопольного законодательства.В марте 2024 года правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки крупных ИТ-компаний, который действовал с 2022-го. ФАС отмечала, что отмена моратория нужна, чтобы устранить «нарушения со стороны компаний-монополистов, которые пока ещё остаются».Ведомство критиковало «Яндекс Такси» за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей, а Wildberries и Ozon признало доминирующими на рынке маркетплейсов.#новости #фас #wildberries
Что еще за штраф за взлом личного кабинета, кто его платит? лол
Ну, за пакеты, наклейки, подмены, походы в туалет, платят же владельцы пвз, чеб и не за взлом кабинета не штрафануть, куда они денутся, на завод штоли пойдут, или на сво поедут?
Не, ну просто появятся другие штрафы, да поболе прежних, чтобы наверстать упущенную выгоду.
ВБ пытается зарабатывать строго на штрафах.
А, да, теперь ещё и на привокзальной рекламе (-:
Тут все не так просто, как кажется.
У озона приличные компетенции в IT (до войны точно были), они могут себе позволить на автомате выискивать все нарушения и хитрости продавцов.
WB традиционно очень слаб в IT, они делают упор именно на страх получить штраф, машут шашкой как не в себя, все эти нейронки не про них.
В качестве компенсации нужно ввести штраф за отсутствие нард в ПВЗ.
Шел август 2024 года:
Регулятор выдал предупреждение Wildberries в апреле 2024 года
Думаю, продавцы рады новым владельцам.