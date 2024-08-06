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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Wildberries отменила штрафы за взлом личного кабинета и разрешила продавцам размещать контактные данные на маркетплейсе

После предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

  • Маркетплейс также добавил чаты, в которых продавец может решить спор с покупателем напрямую, и сформировал перечень оснований для блокировки личных кабинетов, приостановки выплат по договору и одностороннего расторжения договоров.
  • Помимо этого, Wildberries ввела систему фиксации тарифов на хранение и логистику: теперь они будут «зафиксированы на дату поступления товара на склад», сообщила ФАС.
  • Регулятор выдал предупреждение Wildberries в апреле 2024 года — в ответ на «большое количество» жалоб от граждан и компаний. В итоге обнаружил «признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора» и других антимонопольных практик.
  • Если бы Wildberries не отреагировала на предписание, регулятор завёл бы дело о нарушении антимонопольного законодательства.
  • В марте 2024 года правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки крупных ИТ-компаний, который действовал с 2022-го. ФАС отмечала, что отмена моратория нужна, чтобы устранить «нарушения со стороны компаний-монополистов, которые пока ещё остаются».
  • Ведомство критиковало «Яндекс Такси» за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей, а Wildberries и Ozon признало доминирующими на рынке маркетплейсов.

#новости #фас #wildberries

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12 комментариев
Osmio

Что еще за штраф за взлом личного кабинета, кто его платит? лол

4
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Oleg Gorbunov

Ну, за пакеты, наклейки, подмены, походы в туалет, платят же владельцы пвз, чеб и не за взлом кабинета не штрафануть, куда они денутся, на завод штоли пойдут, или на сво поедут?

3
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Вадим Д.

Не, ну просто появятся другие штрафы, да поболе прежних, чтобы наверстать упущенную выгоду.
ВБ пытается зарабатывать строго на штрафах.
А, да, теперь ещё и на привокзальной рекламе (-:

4
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Денис Демидов

Тут все не так просто, как кажется.
У озона приличные компетенции в IT (до войны точно были), они могут себе позволить на автомате выискивать все нарушения и хитрости продавцов.
WB традиционно очень слаб в IT, они делают упор именно на страх получить штраф, машут шашкой как не в себя, все эти нейронки не про них.

2
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Слегка Придурковатый

В качестве компенсации нужно ввести штраф за отсутствие нард в ПВЗ.

2
1
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Шел август 2024 года:
Регулятор выдал предупреждение Wildberries в апреле 2024 года

3
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Griby Lenina

Думаю, продавцы рады новым владельцам.

1
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