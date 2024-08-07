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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать теги в карточках — в них можно зашить ссылки на товары на фотографии

Например, если на модели, помимо основного предмета одежды, надеты другие доступные для покупки товары.

  • Инструмент предоставили ограниченному количеству продавцов в приложении. Позже он появится у всех владельцев подписки «Джем» (открывает доступ к портрету покупателя и поисковым отчётам и позволяет закреплять отзывы в карточках товаров).
  • Чтобы настроить теги, нужно зайти в «Мои товары», выбрать там карточку, выделить на фото зону с другим товаром и прикрепить ссылку на него.
  • В компании рассчитывают, что инструмент поможет продавцам привлечь внимание к большему числу своих позиций — прежде всего за счёт показа готовых образов или комплектов.
Wildberries начал тестировать теги в карточках — в них можно зашить ссылки на товары на фотографии

#wildberries #новости

18
18 комментариев
Слегка Придурковатый

Wildberries начал тестировать теги в карточках — в них можно կարել ապրանքների հղումներ, օրինակ՝ նարդի կամ Արարատ կոնյակ։

7
3
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Бизнес Диссидент

Գնա ծուծ այ Հետամնաց

1
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Hayk Stepanyan

Կամ բանտի թզբեխ

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Отрицательный Веган
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Алла Магнит

А вы с фантазией, смешно)

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Bookercatch

Лишь бы там не оставляли перейти для связи с продавцом в Ватсапп

2
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Сеошник Сеошников

этого никогда не допустят)))

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