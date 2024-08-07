Wildberries начал тестировать теги в карточках — в них можно зашить ссылки на товары на фотографии

Например, если на модели, помимо основного предмета одежды, надеты другие доступные для покупки товары. Инструмент предоставили ограниченному количеству продавцов в приложении. Позже он появится у всех владельцев подписки «Джем» (открывает доступ к портрету покупателя и поисковым отчётам и позволяет закреплять отзывы в карточках товаров).Чтобы настроить теги, нужно зайти в «Мои товары», выбрать там карточку, выделить на фото зону с другим товаром и прикрепить ссылку на него.В компании рассчитывают, что инструмент поможет продавцам привлечь внимание к большему числу своих позиций — прежде всего за счёт показа готовых образов или комплектов.#wildberries #новости
Wildberries начал тестировать теги в карточках — в них можно կարել ապրանքների հղումներ, օրինակ՝ նարդի կամ Արարատ կոնյակ։
Գնա ծուծ այ Հետամնաց
Կամ բանտի թզբեխ
А вы с фантазией, смешно)
Лишь бы там не оставляли перейти для связи с продавцом в Ватсапп
этого никогда не допустят)))