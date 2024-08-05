Wildberries раскритиковал идею Минпромторга считать ПВЗ торговыми точками: в них нет торгового зала и не продаются товары

Работа над законопроектом ещё ведётся, поэтому давать комплексную оценку преждевременно, добавил маркетплейс.О том, что Минпромторг определил маркетплейсы как «цифровые площадки розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов (ПВЗ) — как торговые объекты, в начале августа 2024 года писали «Ведомости». Это прописано в версии законопроекта, который пока не внесли в Госдуму.Теперь в Wildberries заявили газете, что ПВЗ нельзя считать торговыми точками: в них нет товарной выкладки и торгового зала, не продаются товары. Это часть логистической инфраструктуры, где хранятся заказы конкретных покупателей, добавили в компании.По словам маркетплейса, он «находится в диалоге» с Минпромторгом, а работа над законопроектом ещё ведётся, поэтому давать комплексную оценку инициативе преждевременно.В законопроекте Минпромторг также предлагал запретить владельцам «цифровых торговых площадок» привлекать самозанятых. В Wildberries считают, что подобные ограничения приведут к дискриминации агрегаторов и лишат «большое количество людей дополнительного заработка и возможности управлять своим рабочим временем».В Минпромторге подтверждали обсуждаемые положения, но не уточняли, когда документ могут внести в Госдуму. От других комментариев по претензиям Wildberries там отказались.В Госдуму уже внесены два законопроекта о регулировании маркетплейсов. Один, например, обязывает их фиксировать тарифы на год вперёд и запрещает отключать продавцам доступ к личному кабинету в одностороннем порядке. Другой, в частности, предусматривает запрет на платные возвраты товаров. Оба ещё не прошли первое чтение.Логистический центр Ozon / Источник: Ozon#новости #маркетплейсы #wildberries
@Татьяна Б. готов быть вашем мужем с 1% акций. Лайк чтобы увидела
Там, похоже, содержание мужа в муже равно 1%. Мужсодержащий продукт, так сказать.
Не понял, вы кому предложение делаете? Татьяне Бобровой или Татьяне Бакальчук?
Она сюда не заходит лол 🤣
То, что ПВЗ – не розничная точка, это понятно и логично. По поводу одностороннего отключения продавцов нужно вникать сначала в детали. А вот платный возврат нужно запрещать, да.
ПВЗ не розничная точка, но торговый объект.
В свое время этот вопрос разжеван был до мелочей. Из за торгового сбора в Москве.
Если бы клиентам просто выдавали их заказы - без возможности выбора и примерки на месте. тогда да, ПВЗ не торговый объект.
В случае примерки и выбора товара с последующей оплатой за этот товар(в том числе путем списания с карты) тогда это должно быть признано торговым объектом и подлежать оплате торговый сбор, где он введен.
Платный возврат - прописан в законе и понятно почему. Надо не его отменять, а вводить запрет на бесплатную доставку. Т.к. никакой бесплатной доставки итак не существует.
Почему?