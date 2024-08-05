Wildberries раскритиковал идею Минпромторга считать ПВЗ торговыми точками: в них нет торгового зала и не продаются товары

В Минпромторге подтверждали обсуждаемые положения, но не уточняли, когда документ могут внести в Госдуму. От других комментариев по претензиям Wildberries там отказались.

В Госдуму уже внесены два законопроекта о регулировании маркетплейсов. Один, например, обязывает их фиксировать тарифы на год вперёд и запрещает отключать продавцам доступ к личному кабинету в одностороннем порядке. Другой, в частности, предусматривает запрет на платные возвраты товаров. Оба ещё не прошли первое чтение.

