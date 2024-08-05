Wildberries передал обязательства основного юрлица совместному предприятию с Russ

В работе маркетплейса ничего не изменилось, заверила компания.Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ: их совместное предприятие ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами маркетплейса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию.В российских версиях оферты для продавцов и покупателей ООО «РВБ» сменило ООО «Вайлдбериз». Изменения вступили в силу 5 августа 2024 года.Wildberries объявил об объединении с Russ летом 2024 года. Стороны создали совместную компанию «РВБ»: 35% в ней у ООО «Стинн» (основной владелец ООО «Русс Аутдор»), 65% у ООО «Вайлдбериз» (в нём Татьяна Бакальчук владеет 99%, ещё 1% у её мужа Владислава). Гендиректор — глава Russ Роберт Мирзоян.На фоне объединения компаний разгорелся конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчук. Первый заявил, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы». Татьяна в ответ сообщила, что это «не рейдерский захват, а развод».В «РВБ» передали юрлица-«дочек» «Вайлдбериз» и домены маркетплейса. Владислав Бакальчук заявил, что оспорит передачу доменов. Евгения ЕвсееваМаркетплейсы24 июля«Захват» Wildberries: что известно о семейном конфликте Бакальчуков Владислав Бакальчук называет объединение Wildberries с Russ «рейдерским захватом», Татьяна Бакальчук — «бракоразводным процессом».#новости #wildberries #захватwildberries
Пока все пишут душные комменты и шутки про Тимати, вот вам реально полезная информация. В Санта-Барбаре было 2137 серий
В работе маркетплейса ничего не изменилось, заверила компанияНу так стрижка только начата.
Лиха беда начало.
А Russы загадочно ухмылялись.
Так вот какие теперь Русы
заявил, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы»Он какой-то тормоз, деньги в рост она взяла у этих людей много лет назад, теперь все оформляют юридически...
Миноритарий с 1% решил что его мнение что-то значит
Зашёл чисто ради экспертных мнений профессионалов своего дела, комментаторов виси, они могут разобрать любой бизнес, прогнозировать крах битка пирамиды, притом являясь верными работниками заводов ну или максимум эсэмэмщиком мухосранского кальяного, уважуха им за это
П.С дублирую 😅 ибо актуально