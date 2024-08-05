Отчёт Ozon: выручка за полгода выросла на 31% — до 245,5 млрд рублей, чистый убыток составил 41,1 млрд рублей

Компания отчиталась за второй квартал и первую половину 2024 года.Выручка за квартал выросла на 30% год к году — до 122,5 млрд рублей, чистый убыток увеличился на 114% — до 28 млрд рублей. За полгода выручка — 245,5 млрд (+30%), убыток — 41,1 млрд против 2,1 млрд рублей годом ранее.На рост выручки повлияли растущая монетизация рекламных услуг и рост процентной выручки финтеха, отметили в компании. Выручка от услуг за квартал увеличилась на 30% до 71,1 млрд рублей — в основном за счёт рекламы, которая выросла на 86% и принесла 27,6 млрд рублей. Выручка от комиссий маркетплейса — 37,6 млрд рублей. За полгода выручка от услуг — 143 млрд рублей (+34%).Выручка от финансовых услуг за квартал выросла на 206% — до 18,4 млрд рублей, за полгода — на 215%, до 33,1 млрд рублей.Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за второй квартал — отрицательная, она составила 658 млн рублей. При этом за полгода показатель положительный — 8,6 млрд рублей.Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 70% год к году и составил 633 млрд рублей за квартал. За полгода рост на 78% — до 1,2 трлн рублей.Убыток связан с инвестициями в развитие, ростом затрат на операционный персонал и финансовых и амортизационных расходов. Эти же факторы повлияли и на EBITDA.На первую половину 2024 года у маркетплейса 51,1 млн активных покупателей против 39,5 млн годом ранее. По данным компании, каждый из них в среднем делает 24 заказа в год. Общее количество заказов за квартал составило 334,8 млн (+60%), за полгода — 640,1 млн (+65%).#новости #ozon #отчётности
Это хорошо, что пока убыток, диндонам из-за этого они не интересны, как только начнут стабильно показывать прибыль тут же придется отписать минимум 35% кампании в их адрес путем слияния с ближайшей шаурмечной для построение мирового продовольственного гегемона 😀
Хорошо, когда можешь позволить себе убыток, что говорить. И при этом сохранить инвестиционную привлекательность плюс платёжеспособность. Высший пилотаж. Кстати, убыток оплачиваем мы с вами, ежели что 😏
Компания в фазе роста. Это нормально.
Каким образом мы оплачиваем?
Компания же частная и даже субсидий от гос-ва не получала вроде.
Озон за эти полгода сделал выручку больше, чем за весь прошлый год
чистый убыток увеличился на 114%
Привлекательный бизнес