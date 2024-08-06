Wildberries обновил логотип компании на своём сайте

В приложении и мобильной версии логотип прежний. Внимание на это обратило издание Adindex. В логотипе изменился регистр — с прописных букв на строчные, сам шрифт стал мягче.«Wildberries постоянно тестирует новые функции и актуализирует внешний вид сервисов. Мы движемся к единообразию визуальной коммуникации, поэтому изменили шрифтовое написание на сайте», — объяснили в компании. Логотип с таким шрифтом маркетплейс начал тестировать в августе 2023 года — на международном сайте и нескольких ПВЗ. В Wildberries объясняли, что разработали несколько концепций и пробуют одну из них.В апреле 2023 года основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рассказала, что компания «пытается плавно уйти в историю ребрендинга и перерисовать логотип», потому что «бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный». Компания рассматривала разные концепции, но окончательный вариант пока не утвердила.#новости #wildberries
предлагаю свой современный и дружелюбный вариант
они собственно для этого d и отогнули, предвидели черти!
Вот это знак между буквами-это же изменение тональности, ведь да, так?
Где нарды? Нету? переделывайте!
Я им ещё вчера предлагал. Не знаю, что не понравилось.
Новый логотип скоро.
վայրի հատապտուղներ
А я думал хуже не будет.
Ну, продавцы, вы там готовьтесь.