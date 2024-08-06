Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Маркетплейсы
Карьера
Право
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries обновил логотип компании на своём сайте

В приложении и мобильной версии логотип прежний.

  • Внимание на это обратило издание Adindex. В логотипе изменился регистр — с прописных букв на строчные, сам шрифт стал мягче.
Wildberries обновил логотип компании на своём сайте
  • «Wildberries постоянно тестирует новые функции и актуализирует внешний вид сервисов. Мы движемся к единообразию визуальной коммуникации, поэтому изменили шрифтовое написание на сайте», — объяснили в компании.
  • Логотип с таким шрифтом маркетплейс начал тестировать в августе 2023 года — на международном сайте и нескольких ПВЗ. В Wildberries объясняли, что разработали несколько концепций и пробуют одну из них.
  • В апреле 2023 года основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рассказала, что компания «пытается плавно уйти в историю ребрендинга и перерисовать логотип», потому что «бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный». Компания рассматривала разные концепции, но окончательный вариант пока не утвердила.

#новости #wildberries

17
17 комментариев
Мистер Блондин

предлагаю свой современный и дружелюбный вариант

8
Ответить
Антошка Гармошка

они собственно для этого d и отогнули, предвидели черти!

4
Ответить
Mikhail Medvedev

Вот это знак между буквами-это же изменение тональности, ведь да, так?

Ответить
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Где нарды? Нету? переделывайте!

1
Ответить
Слегка Придурковатый

Я им ещё вчера предлагал. Не знаю, что не понравилось.

2
Ответить
Mikhail Medvedev

Новый логотип скоро.
վայրի հատապտուղներ

1
Ответить
Вадим Д.

А я думал хуже не будет.
Ну, продавцы, вы там готовьтесь.

1
Ответить