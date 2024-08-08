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Таня Боброва
Маркетплейсы

Ozon запустил продажи товаров в Азербайджане

Забрать заказы можно будет в пунктах выдачи партнёров.

  • Ozon открыл продажи в Азербайджане, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Для заказа доступно более 30 млн товаров, в «ближайшее время» маркетплейс планирует расширить ассортимент в 10 раз.
  • Пользователи могут получить товары в пунктах выдачи заказов партнёров.
  • Ozon также планирует развивать в стране логистическую инфраструктуру: склады, собственную службу доставки и сеть брендированных ПВЗ по франшизе. В будущем — привлечь к продажам местных предпринимателей и запустить поток товаров из Азербайджана в Россию и другие страны СНГ.
  • Ozon развивает бизнес в странах СНГ с 2021 года. У маркетплейса есть своя логистическая компания в Беларуси, сортировочный комплекс в Кыргызстане и центры хранения и сборки в Казахстане. В 2023 году маркетплейс запустил продажи товаров из России в Армению и начал продавать товары из Армении, а также запустил продажи в Узбекистане.
  • В 2022 году Ozon открыл представительства в Турции и офис в Китае.
Источник: Ozon
Источник: Ozon

#новости #ozon

66
6
6 комментариев
under construction

круг замкнулся. гармония.
турция - азербайджан - садовод - озон - азербайджан

2
2
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Hqmeland ltd

Крокус

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Данил Гришин

Круто

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Boby Fisher
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Илья

Почему же Озон в убытках?)

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