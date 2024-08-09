«Wildberries как бренд точно остаётся»: Татьяна Бакальчук и Роберт Мирзоян — об объединении маркетплейса и рекламного оператора и планах

Для того чтобы обслужить 15 млн товаров в сутки, а в этом году это будет, дай бог, 30 млн — это не значит просто больше людей нанять, нужно перестраивать все процессы. Простое увеличение в два-три раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело бы к тому, что начало всё разваливаться. Это как сырой, непропечённый пирог. Нам тяжело это было переварить. Я вижу, как с приходом Russ на глазах меняется управление внутри компании.