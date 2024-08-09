«Wildberries как бренд точно остаётся»: Татьяна Бакальчук и Роберт Мирзоян — об объединении маркетплейса и рекламного оператора и планах

Для того чтобы обслужить 15 млн товаров в сутки, а в этом году это будет, дай бог, 30 млн — это не значит просто больше людей нанять, нужно перестраивать все процессы. Простое увеличение в два-три раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело бы к тому, что начало всё разваливаться. Это как сырой, непропечённый пирог. Нам тяжело это было переварить. Я вижу, как с приходом Russ на глазах меняется управление внутри компании.
Бренд останется, а Таню через пару лет там не увидим
Новости вчера: Бакальчук...
Новости сегодня: Бакальчук и Мирзоян...
Новости завтра: Мирзоян и Бакальчук...
Новости послезавтра: Мирзоян...
Так она кажется и не против)
Ну должен же быть счастливый конец у success-story, мораль там всякая.
Уже даже не интересно. Пытаются как-то обосновать не обоснованное. Тут даже торгошу нишевых товаров на WB будет всё понятно. А она всё про «рывки», видимо это излюбленная схема.
Человек из компании, которая примерно в 50 раз меньше, с узким опытом, расскажет, как правильно нужно жить компании, которая примерно в 50 раз больше.
Итог закономерный:
Wildberries сохранит свой бренд, но в рамках объединения с оператором наружной рекламы Russ появятся также новый бренд и логотип. Татьяна Бакальчук останется лицом компании, Роберт Мирзоян займется операционным управлением.
Сейчас будет целая пачка PR-статей про новых "эффективных менеджеров" - а через несколько лет никто уже и не вспомнит, что какая-то другая фамилия там была.
Бакальчук+Мирзоян=Мерзобак
а через несколько лет никто уже и не вспомнит, что какая-то другая фамилия там была
Как только ягодкам поплохеет, об этом вспомнят. А ягодкам от "эффективных менеджеров" какой-то ноунейм конторы с рекламой очевидно поплохеет