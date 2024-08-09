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Таня Боброва
Маркетплейсы

«Wildberries как бренд точно остаётся»: Татьяна Бакальчук и Роберт Мирзоян — об объединении маркетплейса и рекламного оператора и планах

Выжимка интервью основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и исполнительного директора Russ Роберта Мирзояна для РБК.

О выборе Russ в качестве партнёра

  • По словам Бакальчук, инициатором начала переговоров с оператором наружной рекламы Russ была она. Она пояснила, что одним из «самых злободневных вопросов» от предпринимателей, торгующих на Wildberries, был о том, как продвигаться на площадке.

Как раз в продвижении нам и был нужен качественный скачок. И тут пришли коллеги из Russ и рассказали про свой продукт по продвижению МСП (по словам Мирзояна, его «давно запустили и стали активнее продвигать после 2022 года» — vc.ru). Пообщались, обсудили и решили, что почему бы не соединить наши бизнесы.

Татьяна Бакальчук
  • Мирзоян добавил, что наружная реклама — это «верхняя воронка» медиаканала, но её «низ» — фактическую сделку по покупке товара — компания не видит: «А сейчас мы сможем увидеть всё медийное потребление клиента и подкрутить так, чтобы сделка произошла. И синергия Russ и Wildberries как раз уникальна в этом — мы сможем видеть весь путь».
  • Отвечая на вопрос, рассматривали ли ещё каких-то партнёров, Бакальчук ответила: маркетплейс не искал кого-то конкретно, а исходил из «гипотезы, которая возникла при общении с коллегами из Russ». И добавила, что кроме «мощного ресурса» компания получила «топовых управленцев».

Для того чтобы обслужить 15 млн товаров в сутки, а в этом году это будет, дай бог, 30 млн — это не значит просто больше людей нанять, нужно перестраивать все процессы. Простое увеличение в два-три раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело бы к тому, что начало всё разваливаться. Это как сырой, непропечённый пирог. Нам тяжело это было переварить. Я вижу, как с приходом Russ на глазах меняется управление внутри компании.

Татьяна Бакальчук

В июне 2024 года Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Их совместная компания «РВБ» (35% в ней у ООО «Стинн», основного владельца ООО «Русс Аутдор», 65% у ООО «Вайлдбериз») приняла на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами маркетплейса. Гендиректор — Роберт Мирзоян.

О пожаре в Шушарах и участии Russ

  • По одной из версий, причина объединения Wildberries и Russ — помощь последней после пожара в Шушарах. Бакальчук версию отвергла: к «детальным переговорам» стороны приступили только в феврале 2024 года, а первые компенсации продавцам перечислили уже 15 января.
  • По словам предпринимательницы, 95% суммы ущерба на товары продацов уже выплатили партнёрам, всего на эти товары пришлось 34,9 млрд рублей. Компенсацию получат все продавцы, добавила она.
  • Отвечая на вопрос о страховании складов, Бакальчук сказала: был заключён договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки, а по поводу страхования имущества Wildberries информацию разглашать не может.
Фото из Telegram-канала Татьяны Бакальчук 
Фото из Telegram-канала Татьяны Бакальчук 

О влиянии развода супругов Бакальчук на бизнес

  • На фоне объединения супруг Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы». В частности, он указывал на неравность партнёров: «Оборот Russ меньше, чем обороты Wildberries, в 100 раз».
  • Татьяна Бакальчук в интервью заявила, что «у Владислава было сильное недоверие к оценке бизнеса Russ. Но Б1 даже публично подтвердило свою оценку Russ в 460-500 млрд рублей». При этом Wildberries себя оценивал «в районе $10 млрд»: «Соответственно, исходя из этого, мы и приняли решение».
  • Бакальчук добавила, что с февраля её супруг в обсуждении слияния не участвовал, но после того, как она «приняла окончательное решение» — «начал принимать какое-то участие в переговорах». При этом, по словам основательницы Wildberries, Владислав не был против объединения, «шли переговоры».
  • В ответ на публичные заявления о «захвате» бизнеса Бакальчук говорила в июле, что это «не рейдерский захват, а развод». В интервью она отметила, что бракоразводный процесс никак не влияет на работу Wildberries. Комментировать вопрос о возможном разделе бизнеса 50 на 50 она отказалась.
Евгения Евсеева
Маркетплейсы
«Захват» Wildberries: что известно о семейном конфликте Бакальчуков

Владислав Бакальчук называет объединение Wildberries с Russ «рейдерским захватом», Татьяна Бакальчук — «бракоразводным процессом».

О планах объединённой компании

  • Стороны уже передали в «РВБ» юрлица-«дочек» «Вайлдбериз» и домены маркетплейса. Вклад со стороны Russ — «все активы, включая рекламные контракты, инвентарь». Операционно рекламный бизнес дальше будет работать от нового юрлица — «РВБ».
  • На вопрос о возможном новом названии и логотипе для объединённой компании и продуктов партнёры ответили, что «готовят новую концепцию».

Wildberries как бренд точно остаётся. Мне и бренд Russ очень нравится. Безусловно, будет разработан новый бренд, логотип. Его будет разрабатывать креативное агентство. Какое — мы пока не знаем, будем выбирать. Но сейчас для нас главное — решить организационные вопросы, после чего займёмся созданием нового бренда.

Татьяна Бакальчук
  • Источники РБК рассказали, что Wildberries и Russ начали искать новый офис для размещения сотрудников объединённой команды. По их словам, компании изучают разные варианты, в том числе бизнес-центр «Белая площадь». По словам Мирзояна, партнёры «смотрят, но не только на этот объект».
  • Мирзоян рассказал, что в новой компании занимается «операционкой». Бакальчук — «точно будет отвечать» за PR (связи с общественностью) и GR (управление взаимоотношениями между компанией и государством).

HR (работа с персоналом — vc.ru) — это совместно с Робертом. Ну и основное — это развитие, новые продукты. Если грубо делить — у Роберта больше операционной деятельности, а у меня больше стратегии, но мы все решения принимаем всё равно вместе.

Татьяна Бакальчук
  • Появление совета директоров или правления — «не первоочередная задача». Планы провести IPO — «ещё далеки от этого».

Планы у нас были, есть и будут амбициозные, но раскрывать их раньше времени мы не можем. На данный момент идёт процесс объединения и интеграции, это касается всех уровней и структур. Создан единый департамент медиа, в его рамках готовятся к коммерческому запуску первые совместные продукты — инструмент запуска кампаний в «наружке» из личного кабинета селлера, а также кликаут — размещение на маркетплейсе рекламодателей, не представленных на площадке.

Роберт Мирзоян
Полина Лааксо
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Татьяна Бакальчук: «Объединение с Russ позитивно повлияет на партнёров, продавцов и покупателей — мы строим мирового лидера»

Основательница Wildberries считает, что компания давно перестала быть просто «маркетплейсом».

Татьяна Бакальчук. Источник фото: «РИА Новости»

#новости #wildberries #russ #захватwildberries

33
46
46 комментариев
Андрей

Бренд останется, а Таню через пару лет там не увидим

20
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Griby Lenina

Новости вчера: Бакальчук...
Новости сегодня: Бакальчук и Мирзоян...
Новости завтра: Мирзоян и Бакальчук...
Новости послезавтра: Мирзоян...

22
4
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Максим Ц.

Так она кажется и не против)

4
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xbevice

Ну должен же быть счастливый конец у success-story, мораль там всякая.

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Евгений Бахарев

Уже даже не интересно. Пытаются как-то обосновать не обоснованное. Тут даже торгошу нишевых товаров на WB будет всё понятно. А она всё про «рывки», видимо это излюбленная схема.

11
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Dan

Человек из компании, которая примерно в 50 раз меньше, с узким опытом, расскажет, как правильно нужно жить компании, которая примерно в 50 раз больше.

Итог закономерный:

Wildberries сохранит свой бренд, но в рамках объединения с оператором наружной рекламы Russ появятся также новый бренд и логотип. Татьяна Бакальчук останется лицом компании, Роберт Мирзоян займется операционным управлением.

Сейчас будет целая пачка PR-статей про новых "эффективных менеджеров" - а через несколько лет никто уже и не вспомнит, что какая-то другая фамилия там была.

Бакальчук+Мирзоян=Мерзобак

9
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Антошка Гармошка

а через несколько лет никто уже и не вспомнит, что какая-то другая фамилия там была

Как только ягодкам поплохеет, об этом вспомнят. А ягодкам от "эффективных менеджеров" какой-то ноунейм конторы с рекламой очевидно поплохеет

7
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