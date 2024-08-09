«Магнит Маркет» запустил сервис для доставки заказов из сторонних онлайн-магазинов

Доставка будет занимать в среднем два дня.Маркетплейс «Магнит Маркет» запустил «Магнит Пост» — сервис для бизнеса для доставки заказов из онлайн-магазинов. Компания уже подключает к нему первых партнёров, но не называет их.Заказы из партнёрских магазинов будут доставлять в сортировочные центры «Магнит Маркета», а оттуда развозить в более чем 1500 ПВЗ маркетплейса в 126 городах.Доставка — на собственной логистической службе «Магнит Маркета». В среднем она займёт два дня.Согласно информации на сайте, к перевозке компания не примет табак, пиротехнические изделия, живые растения и некоторые другие товары. Там же указано, что базовый тариф — 100 рублей за заказ.Источник: «Магнит Маркет»«Магнит» развивает «Магнит Маркет» на базе маркетплейса KazanExpress, который выкупил в 2023 году. В феврале 2024-го компания открыла первый пункт выдачи «Магнит Маркета» в Казани и возобновила регистрацию продавцов. В июне — официально объявила о начале работы в Москве.#магнитмаркет #новости
Сейчас столько магазинов - вообще не поймёшь откуда заказывать. 😵
Вот как хорошо было в СССР когда был по сути один магазин и всё было просто и понятно. 💁♀️
И там ничего не было. Не было этих мук, когда не знаешь какой из 15 видов йогурта сегодня взять, как же хорошо было)
не знаю, для кого это остроумно
Заказал Яндекс еду через Магнит, получил через 2 дня
Срок годности не вышел 🤣
Срок годности не вышел 🤣
Вам посылка, но не скажем откуда и с какого МП.