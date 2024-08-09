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Таня Боброва
Маркетплейсы

«Магнит Маркет» запустил сервис для доставки заказов из сторонних онлайн-магазинов

Доставка будет занимать в среднем два дня.

  • Маркетплейс «Магнит Маркет» запустил «Магнит Пост» — сервис для бизнеса для доставки заказов из онлайн-магазинов. Компания уже подключает к нему первых партнёров, но не называет их.
  • Заказы из партнёрских магазинов будут доставлять в сортировочные центры «Магнит Маркета», а оттуда развозить в более чем 1500 ПВЗ маркетплейса в 126 городах.
  • Доставка — на собственной логистической службе «Магнит Маркета». В среднем она займёт два дня.
  • Согласно информации на сайте, к перевозке компания не примет табак, пиротехнические изделия, живые растения и некоторые другие товары. Там же указано, что базовый тариф — 100 рублей за заказ.
Источник: «Магнит Маркет»
Источник: «Магнит Маркет»
  • «Магнит» развивает «Магнит Маркет» на базе маркетплейса KazanExpress, который выкупил в 2023 году. В феврале 2024-го компания открыла первый пункт выдачи «Магнит Маркета» в Казани и возобновила регистрацию продавцов. В июне — официально объявила о начале работы в Москве.

#магнитмаркет #новости

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Запопу Кусь

Сейчас столько магазинов - вообще не поймёшь откуда заказывать. 😵

Вот как хорошо было в СССР когда был по сути один магазин и всё было просто и понятно. 💁‍♀️

1
1
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Алина Бизнесвуман

И там ничего не было. Не было этих мук, когда не знаешь какой из 15 видов йогурта сегодня взять, как же хорошо было)

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Спорное утверждение

не знаю, для кого это остроумно

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Artur Kuramshin

Заказал Яндекс еду через Магнит, получил через 2 дня

1
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Олег Ро

Срок годности не вышел 🤣

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Олег Ро

Срок годности не вышел 🤣

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Микс из мусоровоза

Вам посылка, но не скажем откуда и с какого МП.

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