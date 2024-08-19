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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Торгово-промышленная палата предложила запретить возврат некоторых товаров в онлайн-торговле

Речь о тех товарах, что уже запрещены к возврату в офлайне: нижнее бельё, средства гигиены, медицинские препараты и другие.

  • Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТТП) направил письмо с предложениями и просьбой «выразить мнение» в пользу изменения законодательства начальнику управления Роспотребнадзора Олегу Прусакову. С ним ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили в ТТП.
  • В письме ТТП предлагает распространить на электронную коммерцию список непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену в офлайн-торговле. Это предметы личной гигиены, нижнее бельё, медицинские препараты, парфюмерия и косметика и другое. Такие вещи «прямо воздействуют на здоровье и тело человека, поэтому возвращать их нельзя», считают в ведомстве.
  • Сейчас покупатель по закону может отказаться от любого купленного в интернете качественного товара, даже без брака, в течение семи дней. В Data Insight отмечают, что покупатель может, например «воспользоваться линзами для глаз или поносить нижнее белье и сдать обратно».
  • В Ozon вернуть товары без брака можно в течение 30 дней, в Wildberries — в течение 14 дней. У второго маркетплейса есть невозвратные категории — парфюмерия и косметика, постельное бельё, предметы личной гигиены. Но это собственные правила, по закону можно вернуть любой товар в течение недели, подтверждают в Wildberries. Инициативу ТТП маркетплейс одобряет.
  • В организации «Общественная потребительская инициатива» с предложением не согласны. В ней отмечают, что до получения товара невозможно ознакомиться с ним и понять, соответствует ли он заявленному описанию в интернете. Распространение списков, применямых в офлайн-торговле, на онлайн, в организации считают «неправильным».
  • В АКИТ сообщили, что если и менять законодательство — то список нужно применять только при выдаче товаров в пунктах выдачи, где покупатель может ознакомиться с товаром и убедиться в его надлежащем качестве.
  • Такую инициативу в 2020 году уже предлагал Минпромторг, но в итоге с 2021 года к возврату в онлайне запрещены только ювелирные изделия, транспортные средства и технически сложные бытовые товары.

#новости

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6 комментариев
Mike V. Gorbunov

Pre-owned trusy is the bestseller

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Griby Lenina
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OZZ

Последний абзац самый интересный и рай для развода лохов ;)

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Вадим Д.

Такие вещи «прямо воздействуют на здоровье и тело человека, поэтому возвращать их нельзя»Телевизоры ещё сильнее воздействуют, но их пока вернуть можно.
Кстати, надо тоже это безобразие прекратить!

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Шерварли

В Data Insight отмечают, что покупатель может, например «воспользоваться линзами для глаз или поносить нижнее белье и сдать обратно»Спасибо за наводку

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Leonid Orshanskiy

В Data Insight отмечают, что покупатель может, например «воспользоваться линзами для глаз или поносить нижнее белье и сдать обратно».- ну в таком случае принимать этот товар не должны, так как он уже не товарного вида...Не знаю если парфюм не вскрыт,то на каком основании его должны не принять?

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