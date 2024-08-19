Торгово-промышленная палата предложила запретить возврат некоторых товаров в онлайн-торговле

Речь о тех товарах, что уже запрещены к возврату в офлайне: нижнее бельё, средства гигиены, медицинские препараты и другие. Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТТП) направил письмо с предложениями и просьбой «выразить мнение» в пользу изменения законодательства начальнику управления Роспотребнадзора Олегу Прусакову. С ним ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили в ТТП.В письме ТТП предлагает распространить на электронную коммерцию список непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену в офлайн-торговле. Это предметы личной гигиены, нижнее бельё, медицинские препараты, парфюмерия и косметика и другое. Такие вещи «прямо воздействуют на здоровье и тело человека, поэтому возвращать их нельзя», считают в ведомстве.Сейчас покупатель по закону может отказаться от любого купленного в интернете качественного товара, даже без брака, в течение семи дней. В Data Insight отмечают, что покупатель может, например «воспользоваться линзами для глаз или поносить нижнее белье и сдать обратно».В Ozon вернуть товары без брака можно в течение 30 дней, в Wildberries — в течение 14 дней. У второго маркетплейса есть невозвратные категории — парфюмерия и косметика, постельное бельё, предметы личной гигиены. Но это собственные правила, по закону можно вернуть любой товар в течение недели, подтверждают в Wildberries. Инициативу ТТП маркетплейс одобряет.В организации «Общественная потребительская инициатива» с предложением не согласны. В ней отмечают, что до получения товара невозможно ознакомиться с ним и понять, соответствует ли он заявленному описанию в интернете. Распространение списков, применямых в офлайн-торговле, на онлайн, в организации считают «неправильным».В АКИТ сообщили, что если и менять законодательство — то список нужно применять только при выдаче товаров в пунктах выдачи, где покупатель может ознакомиться с товаром и убедиться в его надлежащем качестве.Такую инициативу в 2020 году уже предлагал Минпромторг, но в итоге с 2021 года к возврату в онлайне запрещены только ювелирные изделия, транспортные средства и технически сложные бытовые товары.#новости
Pre-owned trusy is the bestseller
Последний абзац самый интересный и рай для развода лохов ;)
Такие вещи «прямо воздействуют на здоровье и тело человека, поэтому возвращать их нельзя»Телевизоры ещё сильнее воздействуют, но их пока вернуть можно.
Кстати, надо тоже это безобразие прекратить!
В Data Insight отмечают, что покупатель может, например «воспользоваться линзами для глаз или поносить нижнее белье и сдать обратно»Спасибо за наводку
В Data Insight отмечают, что покупатель может, например «воспользоваться линзами для глаз или поносить нижнее белье и сдать обратно».- ну в таком случае принимать этот товар не должны, так как он уже не товарного вида...Не знаю если парфюм не вскрыт,то на каком основании его должны не принять?