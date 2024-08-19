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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Владелец Restore: закрыл сервис для покупки товаров из-за рубежа Brandly

В компании «не видят у проекта значимых перспектив».

  • Сообщение о закрытии Brandly размещено на главной странице маркетплейса.
  • Менеджер компании-владельца — Inventive Retail Group — Евгений Усенко заключил: россияне «переориентировались на локальные бренды, а недостающие товары даёт параллельный импорт». К тому же у сервиса были проблемы с трансграничными платежами.
  • Усенко также напомнил, что запуск Brandly был экспериментом. С его помощью компания собиралась, помимо прочего, проверить, сохранят ли россияне лояльность ушедшим брендам, и оценить «эластичность спроса» с учётом цен на товары из-за рубежа и сроков доставки.
Владелец Restore: закрыл сервис для покупки товаров из-за рубежа Brandly
  • Inventive Retail Group развивает в России сети магазинов Restore:, Samsung, Xiaomi, «Мир кубиков», Toystore, Street Beat, Amazing Red, Hiker и UnoDe50.
  • Brandly с головным офисом в ОАЭ запустили в мае 2023 года. На платформе можно было заказать из-за границы одежду и обувь, электронику, бытовую технику, игрушки и игры, а также товары с iHerb. Сервис брал на себя проверку качества, обещая заменить дефектные продукты в стране отправления или вернуть деньги.

#новости #irg #restore

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28 комментариев
Айдар Габдрахманов

«Переориентировались на локальные китайские бренды»

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Олег Панков

ну, локальные тоже появились, в том числе и одежда.

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Иванов Иван

Люди наконец то поняли что западное говно не стоит своих денег. И стали выбирать отечественное или братское.

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Бонифаций на каникулах

Зачем тебе айфон, брат? Вот, возьми лучше барана!

4
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Redmug Redmug

Простите, хотел уточнить, китайское это отечественное или братское?

2
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Твердыня

западное говно не стоит своих денеги стали выбирать отечественное или братскоеГовно? А вариант не брать говно не рассматривается?😂

1
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Vladimir Kharitonov

А отечественное или братское вкуснее что ли? Проясните этот момент, поделитесь впечатлениями.

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