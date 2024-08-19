Владелец Restore: закрыл сервис для покупки товаров из-за рубежа Brandly

В компании «не видят у проекта значимых перспектив».Сообщение о закрытии Brandly размещено на главной странице маркетплейса.Менеджер компании-владельца — Inventive Retail Group — Евгений Усенко заключил: россияне «переориентировались на локальные бренды, а недостающие товары даёт параллельный импорт». К тому же у сервиса были проблемы с трансграничными платежами.Усенко также напомнил, что запуск Brandly был экспериментом. С его помощью компания собиралась, помимо прочего, проверить, сохранят ли россияне лояльность ушедшим брендам, и оценить «эластичность спроса» с учётом цен на товары из-за рубежа и сроков доставки.Inventive Retail Group развивает в России сети магазинов Restore:, Samsung, Xiaomi, «Мир кубиков», Toystore, Street Beat, Amazing Red, Hiker и UnoDe50.Brandly с головным офисом в ОАЭ запустили в мае 2023 года. На платформе можно было заказать из-за границы одежду и обувь, электронику, бытовую технику, игрушки и игры, а также товары с iHerb. Сервис брал на себя проверку качества, обещая заменить дефектные продукты в стране отправления или вернуть деньги.#новости #irg #restore
«Переориентировались на локальные китайские бренды»
ну, локальные тоже появились, в том числе и одежда.
Люди наконец то поняли что западное говно не стоит своих денег. И стали выбирать отечественное или братское.
Зачем тебе айфон, брат? Вот, возьми лучше барана!
Простите, хотел уточнить, китайское это отечественное или братское?
западное говно не стоит своих денеги стали выбирать отечественное или братскоеГовно? А вариант не брать говно не рассматривается?😂
А отечественное или братское вкуснее что ли? Проясните этот момент, поделитесь впечатлениями.