«Яндекс Маркет» ввёл фиксированный сервисный сбор для пользователей — 20 рублей за заказ

Деньги пойдут на поддержание и развитие инфраструктуры маркетплейса.Пока сервисный сбор ввели для пользователей из Москвы и Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, рассказали в «Яндекс Маркете». В дальнейшем число городов увеличится.Сбор будут взимать только за товары надлежащего качества, которые доставили покупателю с соблюдением «всех заявленных условий». Его размер фиксированный для всех видов доставки — 20 рублей за заказ.Деньги направят на развитие и поддержание инфраструктуры сервиса. «Маркет» также продолжит ежегодно выделять около 10 млрд рублей на аренду серверов и оборудования, лицензирование ПО, зарплаты сотрудников и расширение штата.«Яндекс Еда» ввела сервисный сбор для пользователей в октябре 2021 года. Он определяется с учётом региона, адреса, способа доставки и других параметров. Сервисный сбор также есть в Delivery Club, который c 2022-го принадлежи «Яндексу».#новости #яндексмаркет
Там и без того цены завышенные, так он ещё больше денег хочет.
Особенно жопа горит, когда заходишь в товар под рабочим акком и цена у товара низкая, переключаешься на личный и херакс +20% к цене.
Контора.
Для юрлиц отображается цена, за вычетом НДС - т.к. они его смогут вернуть
Рабочий как под юр лицом? Про НДС что-то слышали?
Я так фломастеры недавно купил =)
Вам скидка пишут, не 4000₽ за 2 фломастера, а всего 700₽
Нашего человека этим не взять, мы уже давно привыкли к миллиону различных сборов и взносов. Так что выкуси Яндекс, ты нас против себя этим не настроишь. Чем больше мы платим, тем больше крепчаем, нам это только на пользу!
Да я за двадцатку удавлюсь. 💁♀️
Как говорится: "я не гей, но 20 баксов это 20 баксов". 💁♀️
куда 20-ку кинуть?