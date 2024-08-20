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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Владислав Бакальчук подал заявку на товарный знак с его инициалами — так как с ними якобы связано название Wildberries

В компании это опровергают.

  • Юридическая компания IQ Technology, представляющая интересы сооснователя маркетплейса, 19 августа 2024 года подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «ВБ Владислав Бакальчук», пишет «Коммерсантъ». Также об этом заявил сам предприниматель.

Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а моё личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук.

Владислав Бакальчук
  • В июле 2024 года Бакальчук сообщил, что оспорит передачу доменов Wildberries совместному с Russ ООО «РВБ». Якобы их передали «РВБ» «в обход стандартных процедур» и без одобрения с его стороны. В августе он потребовал от VK «не допускать передачу прав» на сообщества Wildberries во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» третьим лицам.
  • 31 июля Татьяне Бакальчук направили досудебную претензию из-за передачи доменов. Но ни она, ни ООО «РВБ» на неё не ответили, пишет Владислав. В «ближайшие дни» он подаст иск.
  • Регистрация нужна для «альтернативного варианта защиты» домена wb.ru, сообщили юристы. Если не получится оспорить через его передачу через суд, Бакальчук подаст иск о передаче прав на доменное имя wb.ru владельцу товарного знака «ВБ».
  • В Wildberries опровергают связь названия «Вайлдберриз» или производных от него с инициалами предпринимателя. Опрошенные «Коммерсантом» юристы считают, что доказать такую связь будет очень сложно, но, вероятно, поможет «притормозить» операции с доменом.
Источник: Telegram-канал Владислава Бакальчука
Источник: Telegram-канал Владислава Бакальчука

С чего начался конфликт в Wildberries и кто в нём замешан — в промежуточной сводке.

#новости #wildberries #russ #захватwildberries

22
14
14 комментариев
Вадим Д.

😁 Встрепенулись Вениамины Бубукины и остальные.

3
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Griby Lenina

Бегу подавать заявку на товарный знак LG, ведь очевидно, что это обозначает Lenina Griby.

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Слегка Придурковатый

Шапито нон-стоп.

2
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Влад Борщ

Шапито не шапито, а кусок от полу-триллионного бизнеса, который старательно пытается «убрать со стола» его жена - откусить нужно.

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Sergey Ananiev

пособие: как натянуть сову на глобус

1
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Николай Кандинский

А как ВТБ, должно быть, напрягся 🤔🤣

1
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Илья

Куколдчук

1
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