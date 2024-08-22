Еда и продукты в первой половине 2024 года обогнали технику и одежду по объёму покупок в интернете в России — исследование

Доли всех крупных категорий сократились — из-за развития других сегментов. По итогам первой половины 2024 года наибольшую долю среди всех покупок в интернете заняла доставка готовой еды и блюд из ресторанов, а также продуктов из магазинов — 15,8%, или 588 млрд рублей. Это следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; входят Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие), которые изучило РБК.До этого лидерство всегда удерживала категория электроники и бытовой техники, но за первую половину 2024-го она заняла лишь четвёртое место — с долей в 14,3%, или 533 млрд рублей.На втором месте доставка продуктов питания, мебели и товаров для дома — 14,7%, или 547 млрд рублей, а на третьем одежда и обувь — 14,4%, или 536 млрд рублей. На пятом — товары для красоты и здоровья с долей в 6,8%, или 255 млрд рублей.Доли перечисленных категорий, кроме еды, сократились относительно показателей 2023-го. Год назад на топ-5 товаров приходилось больше 72% всех покупок в интернете, — сейчас около 66%. Это связано с увеличением долей других более малых категорий, говорят в АКИТ.Наибольший рост показали — аптеки (+172%), товары для творчества (+158%), инструменты и садовая техника (+129%), автозапчасти и автоаксессуары (+128%), подарки и цветы (+97%), ювелирные изделия и часы (89%), продукты питания (69%).Всего рынок e-commerce за первую половину 2024-го вырос на 40% год к году, до 3,9 трлн рублей. Из этой суммы 96,7% приходится на российские компании интернет-торговли, остальное — на трансграничную торговлю.#новости
Холодильник побеждает
Не, холодильник это бытовая техника. Он на третьем месте.
А демократия?
Да просто денег нет у людей, только на еду
На еду из ресторанов? Интересно у нас народ живет по вашей логике
А еда вообще бесплатной должна быть при текущем уровне развития. Основная, как и квартплата. Работать вообще не нужно по идее. Кто хочет что-то дополнительное может пойти на работу
К этому все идёт.
" Бесплатная еда за бесплатную работу!"
Всем, кто читает этот коммент в 2074году, привет! Как кормят?