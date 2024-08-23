«Т-Банк» запустит собственный сервис онлайн-торговли

В банке говорят, что это будет не маркетплейс «в буквальном смысле». Банк разрабатывает сервис онлайн-торговли, рассказали «Ведомостям» четыре источника из разных ИТ-компаний и профильных ассоциаций. По их словам, проект можно охарактеризовать как «маркетплейс».В «Т-Банке» же уточнили, что это будет не маркетплейс «в буквальном смысле». Отрицать работу над новым сервисом онлайн-торговли не стали и пообещали, вскоре банк «всех удивит».По словам одного из источников, «маркетплейс» разрабатывается как минимум с конца 2023 года. Другие говорят, что проект уже готов к запуску.По словам председателя Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ, объединяет продавцов и владельцев ПВЗ) Евгении Черницкой, запуск запланирован на осень 2024 года, к сезону распродаж. Она предполагает, что «Т-банка» представит сервис на своей традиционной конференции, посвящённой электронной торговле, — та проходит ближе к концу года. У банка нет классической для маркетплейса инфраструктуры со складами и ПВЗ, и опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что он не искал никакие объекты.Но он может, поддерживая свой «имидж цифрового банка», не «городить склады», а сосредоточиться на работе с цифрами, маркетингом, клиентами, предполагает глава совета по электронной коммерции при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Федоров.#новости #тбанк
Сервис торговли персональными данными, не?
Какие вы все токсичные
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Скам биржа
Открыл сторис — дал согласие на продажу и перепродажу всех твоих данных
"вскоре банк «всех удивит»"
Закроется? Кек.
Потанинофф снимит маску и под ней окажется Тиньков.
И чего лезут все.
Никак им покоя лавры Озона с ВБ не дают.
Неужели не видно - не получается нормально ни у кого, кроме двух))
Ну может еще Магнит сможет поднять и то сомнительно.
Как собираются конкурировать... Все вокруг ПВЗ Озона да ВБ захватили.
Скоро наливайки выселят))