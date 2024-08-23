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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon добавил функцию самовывоза крупногабаритных товаров со складов

Забрать заказы можно из 37 сортировочных центров маркетплейса.

  • Функция доступна при покупке крупной мебели и бытовой техники, принадлежностей для строительства и ремонта и других товаров, если они доставляются на склады Ozon, сообщила компания.
  • Самовывоз доступен в 37 сортировочных центрах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в регионах Дальнего Востока, Поволжья, Южного и Центрального округов. В будущем количество пунктов для выдачи крупногабаритных товаров будут увеличивать.
  • Чтобы забрать заказ самостоятельно, нужно при покупке выбрать самовывоз, а в качестве пункта выдачи указать ближайший сортировочный центр Ozon.
  • В компании отметили, что «многие» покупатели таких товаров хотят самостоятельно забирать свои заказы — чтобы не подстраиваться под курьера и не оплачивать доставку.
  • Крупногарабитрным товар считается, если выполняется хотя бы одно из условий: одна из сторон больше 200 см, вес больше 35 кг или объём больше 500 л.
Ozon добавил функцию самовывоза крупногабаритных товаров со складов

#новости #ozon

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21 комментарий
Запопу Кусь

Бесит когда заказываешь интимные товары, но они не влазят в постамат и тебе приходится краснеть перед сотрудником пункта выдачи 💁‍♀️

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1
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Boby Fisher

В момент передачи он что пользуется вашим товаром?😁 Про упаковку продавец не слышал?

1
1
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Илья Ломакин

заказали стул из интервью Дурова и Карлсона? 🤣🤣🤣

1
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Нейрослав Жепетеев

Не ври, боты интим-товары не заказывают.
И вообще при получении такого товара надо смотреть сотрднику прямо в глаза, не моргая и не отворачивая голову. Выходить из пункта надо точно так же, даже не забыть посмотреть в окно и медленно опускаться вниз после этого.

1
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Александр А.

- Та шо у тебя там не лэзе?!
- Хуй в крынку нэ лэзе!

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Boris Maler

забираю их гордостью )) пускай смотрят

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lakoros

Что ты там такое заказываешь крупногабаритное? )

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