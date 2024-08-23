Forbes оценил бизнес оператора наружной рекламы Russ в 70-72 млрд рублей — в шесть раз меньше оценки аудиторов

Для оценки взяли в «СПАРК-Интерфакс» доступные на конец августа 2024 года показатели ООО «Русс Аутдор» и АО «Олимп» (владеет 1% в «Русс Аутдор»). Выручку, чистую прибыль, заёмные средства, чистый долг, капитал и другие данные сопоставляли с зарубежными компаниями.

Б1 проводила расчёты на основе мультипликатора EV/EBITDA, то есть на основе отчётности по МФСО (международные стандарты), Forbes же анализировал данные по РСБУ (российские стандарты отчётности).

Russ сравнивали по таким мультипликаторам: P/S (отношение стоимость компании к её выручке), EV/S (стоимость компании с учетом всех источников её финансирования к выручке), P/E (капитализация компании относительно её чистой прибыли), P/Book value (капитализация компании к её балансовой стоимости).

