Forbes оценил бизнес оператора наружной рекламы Russ в 70-72 млрд рублей — в шесть раз меньше оценки аудиторов

Для оценки взяли в «СПАРК-Интерфакс» доступные на конец августа 2024 года показатели ООО «Русс Аутдор» и АО «Олимп» (владеет 1% в «Русс Аутдор»). Выручку, чистую прибыль, заёмные средства, чистый долг, капитал и другие данные сопоставляли с зарубежными компаниями.
Б1 проводила расчёты на основе мультипликатора EV/EBITDA, то есть на основе отчётности по МФСО (международные стандарты), Forbes же анализировал данные по РСБУ (российские стандарты отчётности).
Russ сравнивали по таким мультипликаторам: P/S (отношение стоимость компании к её выручке), EV/S (стоимость компании с учетом всех источников её финансирования к выручке), P/E (капитализация компании относительно её чистой прибыли), P/Book value (капитализация компании к её балансовой стоимости).
Рекламная шаурмячная стала "партнёром" гигантского плейсмаркета, получив долю владения в нём — конечно же для них аудиторы "посчитают" как надо.
ㅤ
Чтобы не выглядело как захват бизнеса, а как "выгодное слияние"
Все это как-то не по божески происходит.
Все равно не понятно, для чего нужно слияние если WB сами могли бы купить Russ , если сильно хотели наружную рекламу
Будущий проект направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank. Среди целей — продвижение российских брендов и финансовых инструментов. Одно из направлений проекта — создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети».
Что непонятного (((( Надо было как-то этот WB под контроль, к ногтю - и лучшего схематоза не придумали
😂 Вот наглость и невоспитанность у Forbes зашкаливает уже за все пределы возможного и абсурдного.
Делать свою независимую оценку масштабов управления бизнес-империей основанной Russ и WB не находясь в прямом или косвенном участии в их деловой активности - это не то чтоб невоспитанность. Вернее будет назвать это @ ... тью.
Занизить стоимость оценки из-за бугра до 70, при 400-500 млрд. сделанных местными специалистами 🤷♂️. Они там действительно что ли уже настолько деградировали в сознании своей исключительности и реально уже не осознают что сами же выпустили джина из бутылки?
Идиоты.
Вернее будет назвать это @ ... тью.Лечись, явно нездоровая реакция.