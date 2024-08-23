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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Forbes оценил бизнес оператора наружной рекламы Russ в 70-72 млрд рублей — в шесть раз меньше оценки аудиторов

Мнения экспертов разнятся, но некоторые и оценку издания считают «сверхоптимистичной».

  • В 460-500 млрд рублей бизнес Russ оценили аудиторы компании Б1 (бывшее российское подразделение консалтинговой фирмы EY), с этим была согласна основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

Методология «учитывала стоимость материальных и нематериальных активов бизнеса на текущий момент». Во время подготовки оценки проанализировали аналогичные компании за границей, учли уровень EBITDA, «возможности роста потенциала бизнеса, риски и инвестиционную синергию с учётом бизнес-плана развития объединённой компании Russ и Wildberries».

Доли Russ в совместном предприятии с Wildberries — ООО «РВБ» — не учитывались. Другие подробности аудита не раскрывали.

  • Forbes заявил, что у него «большой опыт в оценке активов», поэтому издание решило само посчитать возможную капитализацию Russ.

Для оценки взяли в «СПАРК-Интерфакс» доступные на конец августа 2024 года показатели ООО «Русс Аутдор» и АО «Олимп» (владеет 1% в «Русс Аутдор»). Выручку, чистую прибыль, заёмные средства, чистый долг, капитал и другие данные сопоставляли с зарубежными компаниями.

Б1 проводила расчёты на основе мультипликатора EV/EBITDA, то есть на основе отчётности по МФСО (международные стандарты), Forbes же анализировал данные по РСБУ (российские стандарты отчётности).

Russ сравнивали по таким мультипликаторам: P/S (отношение стоимость компании к её выручке), EV/S (стоимость компании с учетом всех источников её финансирования к выручке), P/E (капитализация компании относительно её чистой прибыли), P/Book value (капитализация компании к её балансовой стоимости).

  • Со средним значением по каждому мультипликатору издание получило оценку ООО «Руcc Аутдор» в 76 млрд рублей, вместе с АО «Олимп» — 77,2 млрд рублей. Это в шесть раз меньше, чем у Б1.
Источник: Forbes 
Источник: Forbes 
  • В Russ оценку Forbes прокомментировали так: она не учитывает M&A сделки в 2023-2024 годах, установку «цифрового инвентаря» во второй половине 2023-го и в 2024 году, выход на новые сегменты и рынки наружной рекламы, вывод продуктов для малого и среднего бизнеса, финансовые результаты других юрлиц, а также «синергетический рост от объединения Russ и Wildberries».
  • Некоторым опрошенным изданием экспертам объединение кажется закономерным, а сделка — «крутой». Доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров, например, считает, что «непонятно, зачем нужна оценка непубличных компаний», а её справедливость «не в цене».
  • Но многие к оценке бизнеса Russ в 460-500 млрд рублей ($5-5,5 млрд по курсу ЦБ на 23 августа 2023 года) относятся скептически. Источник, знакомый с ситуацией в Russ, заявил, что «улыбнулся», увидев опубликованную оценку. По его словам, компанию продавали за $100 млн (9,1 млрд рублей), поэтому было бы удивительно, если её вырастили [хотя бы] до $300-400 млн (27-36 млрд рублей). Другой источник даже оценку Forbes назвал «сверхоптимистичной».
Forbes оценил бизнес оператора наружной рекламы Russ в 70-72 млрд рублей — в шесть раз меньше оценки аудиторов
  • Russ — крупнейший в России оператор наружной рекламы, пишет РБК. В 2023 году выручка ООО «Русс Аутдор» (основное юрлицо) составила почти 28 млрд рублей при чистой прибыли 4,9 млрд рублей. Юрлицо на 99% принадлежит ООО «Стинн», ещё 1% у АО «Олимп», все доли в обременении у ВТБ.
  • Wildberries объявил об объединении с Russ в июне 2024 года. В начале июля стороны создали совместную компанию «РВБ»: 35% в ней у ООО «Стинн», 65% у ООО «Вайлдбериз» (в нём Татьяна Бакальчук владеет 99%, ещё 1% у её мужа Владислава). В «РВБ» передали юрлица-«дочек» «Вайлдбериз» и домены маркетплейса.
  • На фоне объединения компаний разгорелся конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчук. Первый заявил, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы». Татьяна в ответ сообщила, что это «не рейдерский захват, а развод».

С чего начался конфликт в Wildberries и кто в нём замешан — в промежуточной сводке.

#новости #wildberries #russ #захватwildberries

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52 комментария
Твердыня

Рекламная шаурмячная стала "партнёром" гигантского плейсмаркета, получив долю владения в нём — конечно же для них аудиторы "посчитают" как надо.

Чтобы не выглядело как захват бизнеса, а как "выгодное слияние"

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Анна Полякова

Все это как-то не по божески происходит.

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J P Morgan Chase

Все равно не понятно, для чего нужно слияние если WB сами могли бы купить Russ , если сильно хотели наружную рекламу

11
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S.Capusta

Будущий проект направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank. Среди целей — продвижение российских брендов и финансовых инструментов. Одно из направлений проекта — создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети».

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Дед Мазай и зануды

Что непонятного (((( Надо было как-то этот WB под контроль, к ногтю - и лучшего схематоза не придумали

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Общество

😂 Вот наглость и невоспитанность у Forbes зашкаливает уже за все пределы возможного и абсурдного.

Делать свою независимую оценку масштабов управления бизнес-империей основанной Russ и WB не находясь в прямом или косвенном участии в их деловой активности - это не то чтоб невоспитанность. Вернее будет назвать это @ ... тью.

Занизить стоимость оценки из-за бугра до 70, при 400-500 млрд. сделанных местными специалистами 🤷‍♂️. Они там действительно что ли уже настолько деградировали в сознании своей исключительности и реально уже не осознают что сами же выпустили джина из бутылки?

Идиоты.

6
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Джейкоб Петрович

Вернее будет назвать это @ ... тью.Лечись, явно нездоровая реакция.

7
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