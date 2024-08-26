Продавцы канцтоваров обвинили маркетплейсы в уклонении от уплаты налогов

Суммарную недоплату по всем крупным маркетплейсам оценили в 1 трлн в год.Соответствующее письмо Ассоциация канцелярского рынка (АКР) направила председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщили «Ъ» и «Ведомости». В нём упоминаются Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сима-ленд».АКР указала: в 2023 году «входящий денежный поток Wildberries по агентским договорам достиг 2,5 трлн рублей, превысив в пять раз выручку (538 млрд рублей) и в десять раз себестоимость продаж (179 млрд рублей) с учётом максимальной комиссии в 25% (223 млрд рублей)». В ассоциации настаивают, что агентские договоры позволяют «проводить мимо учёта» 90% фактической выручки.В письме также сказано, что маркетплейсы привлекают к труду самозанятых, хотя работают с ними как со штатниками: лишают «предпринимательских рисков», контролируют распорядок дня и загруженность. Это позволяет экономить на уплате налогов на доходы физлиц и страховых взносов с зарплат.Среди других претензий — что маркетплейсы используют ИТ-льготы, а пункты выдачи заказов (ПВЗ) работают как точки продаж. Все эти действия «ставят под угрозу закрытия тысячи канцелярских магазинов и угрожают благополучию многих десятков тысяч сотрудников [этих магазинов] и их семей».АКР призвала взимать налоги с маркетплейсов как с онлайн-магазинов и в целом жёстче их контролировать. В Минпромторге сказали, что могут учесть письмо при проверках. В комитете по малому и среднему предпринимательству обещали принять письмо во внимание при доработке законов об агрегаторах.В Ассоциации компаний интернет-торговли утверждают, что маркетплейсы «платят налоги в рамках закона», а ИТ-льготы и пониженные взносы «не применяют». Там также отметили: площадки как посредники не закупают товары у продавцов, а ПВЗ — это «пункты логистической инфраструктуры, где, в отличие от традиционной розницы, не формируются товарные запасы».Опрошенные газетами юристы сомневаются, что письмо АКР станет поводом для «серьёзных» налоговых проверок. По их мнению, сравнивать маркетплейсы с интернет-магазинами некорректно «из-за организации работы через посредников». И у последних прописаны «достаточно широкие полномочия» в законодательстве.Источник фото: «Российская газета»В Госдуму уже внесены два законопроекта о регулировании маркетплейсов. Один обязывает их фиксировать тарифы на год вперёд и запрещает отключать продавцам доступ к личному кабинету в одностороннем порядке. Другой предусматривает запрет на платные возвраты товаров. Оба ещё не прошли ни одного чтения.Готовится ко внесению и третий законопроект: Минпромторг предложит приравнять маркетплейсы к торговым сетям, ПВЗ признать торговыми объектами запретить таким компаниям нанимать самозанятых. Часть идей уже раскритиковали в Wildberries.#новости #маркетплейсы #wildberries #ozon #яндексмаркет
Бизнес уклоняется от уплаты налогов?!?!?!
Продавцы канцтоваров открыли всем глаза!
Сами они никогда так не делали🤣
Не пойму почему они сравнивают выручку всех селлеров с выручкой самого вб, ведь выручку формируется от продаж своего товара, рекламы, штрафов и тд. Другое дело что многие селлеры сами оптимизируют налоги, но это вопрос уже не к вб
Это жёсткая конкуренция))
Ну то что многие офлайн точки закрываются это факт, сама бывшая владелица магазина канцтоваров.
Мы располагались рядом с пунктом выдачи, так вот люди выходили оттуда с тетрадками как у нас, было очень обидно.
Магазин закрыла и теперь сама заказываю через маркетплейс, удобно 😅
Я на озоне видел тетрадки, обычные зелёные по 65р и люди расхваливали в отзывах, какая там бумага белая и клеточки квдратные. А в обычном магазине эта тетрадь по 8р
Ну тут проблема ещё в том, что бумага отжила своё 💁♀️
Я тут недавно взяла ручку в руку и думаю: "А как ей писать вообще?" 😅