«Пиши сразу Макрону»: Бакальчук попросил арестованного Дурова не передавать «РВБ» администраторские права на Telegram-каналы Wildberries

ООО «РВБ» — совместная компания Wildberries и оператора рекламы Russ. 65% — у основного юрлица маркетплейса, ООО «Вайлдбериз» (99% владеет Татьяна). 35% у ООО «Стинн», которому принадлежит 99% ООО «Русс Аутдор», это основное юрлицо Russ. Гендиректор «РВБ» — глава Russ Роберт Мирзоян.
Без этого чудика теперь ни один инфоповод не обойдется?) Все же знают что цель это ТГ канал Медведева.
Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.
Он похоже спился
ЗАзазвфвф
Клоун
пользуясь случаем, обращаю внимание на то, что теперь у нас есть реакция клоуна!
Сколько стоит ваше представление для детей?