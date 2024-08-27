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Полина Лааксо
Маркетплейсы

«Пиши сразу Макрону»: Бакальчук попросил арестованного Дурова не передавать «РВБ» администраторские права на Telegram-каналы Wildberries

Пользователи считают, что такими действиям он «закапывает себя».

  • Владислав Бакальчук — владелец 1% в ООО «Вайлдберриз» — рассказал, что направил письмо «в адрес Павла Дурова и команды Telegram». Стоимость двух каналов Wildberries оценили «как минимум в 140 млн рублей». По словам миноритария, «эти цифры подчеркивают важность защиты активов».
  • Пользователи в комментариях стали иронизировать: намекнули, что основатель Telegram «в данный момент занят и, скорее всего, не сможет прочитать письмо», и советовали обращаться сразу к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
  • Некоторые раскритиковали поведение Бакальчука в целом. Одни считают, что он «пиарится» на имени Дурова и «его проблемах» и «специально старается делать всё самое неуместное, чтобы войти в учебники по персональному брендингу».
  • Другие — что такими «постыдными обращениями» и пиарщики «закапывают» Бакальчука, и он сам «закапывает себя».
Из комментариев к публикации Бакальчука
Из комментариев к публикации Бакальчука
  • В июле 2024 года Бакальчук сообщил, что оспорит передачу «РВБ» доменов Wildberries. В августе попросил VK не передавать права на сообщества Wildberries во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Он считает, что для сделок требуется его одобрение.
  • Владелец 1% в «Вайлдберриз» также подал заявку на регистрацию товарного знака со своими инициалами, так как с ними якобы связано название Wildberries: «ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук».

ООО «РВБ» — совместная компания Wildberries и оператора рекламы Russ. 65% — у основного юрлица маркетплейса, ООО «Вайлдбериз» (99% владеет Татьяна). 35% у ООО «Стинн», которому принадлежит 99% ООО «Русс Аутдор», это основное юрлицо Russ. Гендиректор «РВБ» — глава Russ Роберт Мирзоян.

С чего начался конфликт в Wildberries и кто в нём замешан — в промежуточной сводке.

#wildberries #russ #захватwildberries #новости

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73 комментария
ЯжПрограммист

Без этого чудика теперь ни один инфоповод не обойдется?) Все же знают что цель это ТГ канал Медведева.

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Нейрослав Жепетеев

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

1
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Марат Шайхутдинов

Он похоже спился

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Звездочётка

ЗАзазвфвф

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Александр Сырыгин

Клоун

9
2
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Полина Лааксо
Автор

пользуясь случаем, обращаю внимание на то, что теперь у нас есть реакция клоуна!

8
1
1
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Анар FS

Сколько стоит ваше представление для детей?

2
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