Некоторые пользователи Wildberries пожаловались на отмену заказов раньше срока — маркетплейс заявил, что устраняет сбой

«Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее».Обновлено в 14:20 мск. Wildberries устранил причину сбоя, из-за которого у некоторых пользователей по ошибке были отменены заказы и списаны деньги, пишет Forbes со ссылкой на компанию. Статусы заказов уже начали изменять на корректные, а деньги вернут.В ночь на 14 сентября 2024 года и утром некоторые пользователи Wildberries начали жаловаться на сбой у маркетплейса, свидетельствуют данные Downdetector: в частности, отмену заказов и списание денег за возврат. О жалобах также пишет издание E1.ru — за возвраты якобы списывают по 100 рублей.Скриншоты vc.ru из XВ Wildberries подтвердили РБК, что часть пользователей столкнулась с отменой заказа раньше срока. В «ближайшее время» статус заказа обновят на корректный, после этого товар можно будет забрать как обычно, заверили в компании. Деньги за обратную доставку там обещали вернуть «как можно скорее».#новости #wildberries