Некоторые пользователи Wildberries пожаловались на отмену заказов раньше срока — маркетплейс заявил, что устраняет сбой

Обновлено в 14:20 мск. Wildberries устранил причину сбоя, из-за которого у некоторых пользователей по ошибке были отменены заказы и списаны деньги, пишет Forbes со ссылкой на компанию. Статусы заказов уже начали изменять на корректные, а деньги вернут.