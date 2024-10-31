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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon после тестов решил не вводить оплату товаров при получении — ей почти не пользовались

Она останется для одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий и других товаров, которые нужно примерить.

  • Маркетплейс начал тестировать постоплату для большинства категорий товаров с доставкой в ПВЗ в августе 2024 года, сообщила компания.
  • По результатам тестов компания решила оставить опцию только в категориях, где она более востребована. Это одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и товары, которые нужно визуально оценить или примерить — например, коньки.
  • Во всех остальных категориях постоплату уберут с 1 ноября 2024 года. По данным компании, большинство покупателей товаров из этих категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна.

Итоги теста показали, что в fashion-категориях постоплата значительно влияет на рост среднего чека, частотности покупок и оборот продавца. В остальных категориях оплата при получении оказалось менее востребованной — клиенты оформляли заказы с постоплатой в два раза реже.

Ozon
  • Если товар заказан с постоплатой до 31 октября включительно, его можно будет оплатить в пункте выдачи. После — нужно платить при оформлении.

#новости #ozon

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60 комментариев
Айдар Габдрахманов

Мне кажется эта функция стала приносить им меньше денег
Так как траты на логистику были, а человек мог товар не забрать просто)

27
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Сергей И

Но, деньги за логистику они берут с продавца в любом случае. У озона выручка от количества заказов зависит, скорее

6
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Faro Mira

Это не их забота, за покатушки платит продавец.

1
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Денис Демидов

Логистику оплачивает продавец, они бы только выиграли от возвратов, как выигрывает WB.
Cкорее всего, у них стала падать конверсия, когда человек привык уже к предоплате, а тут его заставляют задуматься, любое малейшее требование задумываться снижает конверсию.
Плюс рост невыкупов заставляет продавцов ставить цены выше, это тоже озону не хочется.

1
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Максим Исаев

Человеку ничего не мешает не забирать оплаченный товар, деньги также вернутся

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Татьяна Сухова

Возможно тут ты прав, такое частенько бывало думаю и это одна из причин почему они решили отменить эту функцию

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Yaroslav Kramskoy

Постоплата — это удобно.

Зря, Ozon.

23
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