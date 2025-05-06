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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries запустит продажи смартфонов и другой электроники от поставщиков из ОАЭ

Срок доставки составит от шести дней.

Источник фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Источник фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
  • В мае 2025 года Wildberries начнёт доставлять товары от поставщиков из ОАЭ, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса. В первую очередь в продаже появятся электроника и смартфоны, которые выходят в ОАЭ раньше, чем в России, и стоят дешевле.
  • Оформить заказ можно будет в любой пункт выдачи Wildberries. Срок доставки составит от шести дней и будет зависеть от наличия товара и времени, необходимого на таможенное оформление. Позднее маркетплейс планирует расширить ассортимент и ускорить логистику.
  • Таможенная пошлина будет автоматически рассчитываться и включаться в итоговую цену заказа, отметили в компании. Сейчас пошлина взимается с зарубежных покупок стоимостью выше €200 — её размер сервис покажет рядом с ценой товара.
  • Wildberries работает в странах СНГ и Китае, откуда также импортирует товары. По собственным данным площадки, китайские продавцы составляют менее 1% от общего количества селлеров на маркетплейсе.

#новости

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