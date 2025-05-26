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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries повысил выплаты блогерам в «контентплейсе» Wibes — с 5% до 9,9%

Новые правила начнут действовать с 1 июня 2025 года.

  • Об этом говорится в сообщении объединённой компании Wildberries и Russ.
  • Wildberries запустил приложение для шопинга через видео Wibes в марте 2025 года. В апреле маркетплейс добавил монетизацию для блогеров: если товар выкупили и не вернули в течение 14 дней, продавец платит 10% от стоимости покупки, а блогер получает 5% от этой суммы.
  • По собственным данным РВБ, с момента запуска программы к ней присоединились более 2 500 авторов контента, продавцы разместили свыше 18 тысяч товаров для продвижения, а пользователи добавили в корзину суммарно более 400 тысяч товаров из видео в Wibes.

#новости #wildberries

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