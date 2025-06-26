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Таня Боброва
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Wildberries представил обновлённый раздел с оригинальными товарами от «известных» брендов

Пока — для части пользователей Android-приложения.

  • Объединённая компания Wildberries & Russ объявила о запуске раздела «Бренды» — это обновление прежнего раздела «Тренд», представленного в 2024 году.
  • «Бренды» уже доступен для части пользователей Android-приложения в России, Грузии, Казахстане, Беларуси, Армении и Узбекистане. В «ближайшее время» он появится в веб-версии и iOS-приложении.
  • В разделе собраны одежда, обувь, электроника, косметика и другие «премиальные товары» международных и местных марок, а также товары мультибрендовых магазинов. Позиции — только с метками «Оригинал». В других разделах такие товары тоже останутся доступны.

#новости #wildberries

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