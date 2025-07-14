Wildberries отстроил сгоревший в 2024 году склад в петербургских Шушарах

Он начнёт работу в ближайшее время.Wildberries завершил реконструкцию логистического центра после пожара в январе 2024 года. Компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, скоро он начнёт принимать поставки, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.Источник: основательница Wildberries Татьяна КимПо словам Ким, на месте сгоревшего комплекса теперь расположен «современный склад с улучшенной инфраструктурой, отвечающий всем стандартам безопасности и технологического оснащения».Площадь логистического центра составит 106 тысяч м², он сможет вместить до 58 млн товаров, пишет ТАСС. Кроме того, в нём будет работать трёхуровневый автоматический сортировочный конвейер, производительность которого в перспективе составит до 1,5 млн товаров в сутки.Склад Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге загорелся рано утром 13 января 2024 года. Его общая площадь составляла 122 тысячи м², площадь пожара — 70 тысяч м². Открытое горение ликвидировали днём 14 января.Источники РБК рассказывали, что склад не был застрахован: якобы маркетплейс обсуждал заключение договора с одной из крупных компаний, «но до подписания дело так и не дошло». Позже Ким признала, что склад не застраховали «полностью».#новости #wildberries