Ozon добавил вишлисты и подборки товаров для пользователей

Чтобы делиться идеями подарков с близкими, структурировать избранное, а также просматривать чужие рекомендации.Вишлистами можно делиться — другие пользователи смогут «забронировать» товар в нём, чтобы подарки не повторялись. По умолчанию они будут приватными.С помощью подборок можно создавать коллекции товаров, например, по темам. Они будут публичными и появятся в профиле пользователя на Ozon. При этом подборку можно скрыть от других пользователей.Создать вишлист или подборку можно в разделе «Избранное».Аналогичная функция есть у «Яндекс Маркета».#новости #ozon