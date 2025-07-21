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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon добавил вишлисты и подборки товаров для пользователей

Чтобы делиться идеями подарков с близкими, структурировать избранное, а также просматривать чужие рекомендации.

  • Вишлистами можно делиться — другие пользователи смогут «забронировать» товар в нём, чтобы подарки не повторялись. По умолчанию они будут приватными.
  • С помощью подборок можно создавать коллекции товаров, например, по темам. Они будут публичными и появятся в профиле пользователя на Ozon. При этом подборку можно скрыть от других пользователей.
  • Создать вишлист или подборку можно в разделе «Избранное».
  • Аналогичная функция есть у «Яндекс Маркета».

#новости #ozon

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