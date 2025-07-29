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Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать оптовую закупку товаров для бизнеса

На первом этапе продажа оптовых товаров доступна продавцам с моделью работы «Витрина».

  • Оптовая закупка товаров доступна всем российским компаниям, рассказали в объединённой компании Wildberries & Russ. Юрлица и ИП смогут приобретать продукцию оптом на сайте платформы «Wildberries для бизнеса».
  • На первом этапе тестов такая продажа доступна продавцам Wildberries, которые работают по модели «Витрина» — оптовый заказ доставят в этом случае напрямую клиенту до двери.
  • Карточки товаров, которые можно купить оптом, отмечены на витрине специальным значком. Также есть соответствующий фильтр в поиске. В ближайшее время маркетплейс соберёт

    такие товары в специальном разделе каталога на сайте b2b-платформы.

  • Чтобы оформить оптовый заказ, клиенту нужно выбрать товар, добавить в корзину и переключиться на профиль своей компании через кнопку «Заказать как бизнес» на сайте Wildberries. Для действующих партнёров в личном профиле автоматически добавят юрлицо или ИП.
  • Wildberries добавил возможность для продавцов торговать с юрлицами осенью 2024 года.

#новости #wildberries

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