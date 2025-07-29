Wildberries начал тестировать оптовую закупку товаров для бизнеса

На первом этапе продажа оптовых товаров доступна продавцам с моделью работы «Витрина».Оптовая закупка товаров доступна всем российским компаниям, рассказали в объединённой компании Wildberries & Russ. Юрлица и ИП смогут приобретать продукцию оптом на сайте платформы «Wildberries для бизнеса».На первом этапе тестов такая продажа доступна продавцам Wildberries, которые работают по модели «Витрина» — оптовый заказ доставят в этом случае напрямую клиенту до двери.Карточки товаров, которые можно купить оптом, отмечены на витрине специальным значком. Также есть соответствующий фильтр в поиске. В ближайшее время маркетплейс соберёт такие товары в специальном разделе каталога на сайте b2b-платформы.Чтобы оформить оптовый заказ, клиенту нужно выбрать товар, добавить в корзину и переключиться на профиль своей компании через кнопку «Заказать как бизнес» на сайте Wildberries. Для действующих партнёров в личном профиле автоматически добавят юрлицо или ИП.Wildberries добавил возможность для продавцов торговать с юрлицами осенью 2024 года.#новости #wildberries