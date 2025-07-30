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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

«Авито» запустил раздел «Уценка» — с товарами от ритейлеров с магазинных витрин, из прошлых коллекций, с повреждениями или без упаковки

Цены на них снижены, действует гарантия.

  • В разделе будут размещены новые товары от крупных ритейлеров и производителей, в том числе от «М.Видео», «Ситилинка» и «Лемана Про», сообщила компания.
  • Это электроника и бытовая техника, товары для дома и строительства, продукция для хобби, одежда и обувь.
  • Для покупки доступны товары с магазинных витрин, из прошлых коллекций, с незначительными изъянами, с повреждённой упаковкой или без неё, изделия, которые остались в единственном размере или экземпляре.
  • Цены снижены на 30-70%, на все предложения будет распространяться официальная гарантия. Купить товары можно в том числе через «Авито Доставку». Также можно оформить возврат в срок от недели до двух недель.
Источник: «Авито»
Источник: «Авито»

#новости #авито

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