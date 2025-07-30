«Авито» запустил раздел «Уценка» — с товарами от ритейлеров с магазинных витрин, из прошлых коллекций, с повреждениями или без упаковки

Цены на них снижены, действует гарантия. В разделе будут размещены новые товары от крупных ритейлеров и производителей, в том числе от «М.Видео», «Ситилинка» и «Лемана Про», сообщила компания.Это электроника и бытовая техника, товары для дома и строительства, продукция для хобби, одежда и обувь.Для покупки доступны товары с магазинных витрин, из прошлых коллекций, с незначительными изъянами, с повреждённой упаковкой или без неё, изделия, которые остались в единственном размере или экземпляре.Цены снижены на 30-70%, на все предложения будет распространяться официальная гарантия. Купить товары можно в том числе через «Авито Доставку». Также можно оформить возврат в срок от недели до двух недель.Источник: «Авито»#новости #авито