Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries добавил возможность поделиться корзиной с другими пользователями

Можно поделиться ссылкой на отдельный товар или собрать «коллекции» — например, идей подарков, считает маркетплейс.

  • Функция называется «Поделиться корзиной», рассказала компания. Пользователи смогут отправить подборку или конкретный товар с Wildberries другим клиентам маркетплейса.
  • Для этого нужно выбрать желаемые товары из корзины, нажать на «Действия» в правом верхнем углу, выбрать «Поделиться» и отправить сгенерированную ссылку или QR-код в мессенджере или соцсетях. При открытии ссылки получатель сможет добавить товары отправителя в свою личную корзину.
  • Функция доступна на сайте и в мобильном приложении. Для доступа к ней у обоих пользователей должна быть установлена последняя версия приложения.
  • Ozon добавил вишлисты и подборки товаров для пользователей в июле 2025 года. Аналогичная функция есть и у «Яндекс Маркета».

