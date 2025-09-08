Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Образование
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Маркетплейсы

Логистический комплекс Wildberries в Шушарах, отстроенный взамен сгоревшего в 2024 году, начал приём поставок

Реконструкцию объекта завершили в июле 2025 года.

Источник: объединённая компания Wildberries &amp; Russ
Источник: объединённая компания Wildberries & Russ
  • С 8 сентября 2025 года склад принимает товары по модели продаж «Маркетплейс», рассказала объединённая компания Wildberries & Russ. По ней продавцы доставляют товар на склад сразу после получения заказа, после чего он направляется в пункт выдачи.
  • Площадь логистического центра — 106 тысяч м². Прогнозируемая вместимость — 58 млн товаров. Детали о его работе размещены на сайте для продавцов Wildberries.
  • В «ближайшее время» компания планирует установить на складе дополнительные многоуровневые стеллажи — это позволит воспользоваться услугой хранения товаров от маркетплейса. Среди других планов — установка трёхуровневого автоматического сортировочного конвейера.
  • Склад Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге загорелся рано утром 13 января 2024 года. Его общая площадь составляла 122 тысячи м², площадь пожара — 70 тысяч м². Открытое горение ликвидировали днём 14 января.
  • В июле 2025 года основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что Wildberries завершил реконструкцию логистического центра и получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Всего компания управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн м².

#новости #wildberries

1
21 комментарий