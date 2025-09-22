Wildberries начал тестировать в Беларуси оплату покупок с помощью электронного сертификата, купленного за криптовалюту

Сертификаты номинированы в белорусских рублях, их можно использовать только для покупок на маркетплейсе.Об этом говорится в Telegram-канале WB Global. Издание Myfin уточняет, что опцию тестируют на сайте и в приложении на iOS и Android среди пилотной группы пользователей.Покупатели смогут оплатить товары с помощью электронного сертификата, приобретённого за счёт обмена криптовалюты через партнёра маркетплейса — платформы Whitebird. Сертификаты номинированы в белорусских рублях. Их можно использовать только для покупок на Wildberries.Приобрести сертификат можно заранее или во время оформления заказа. Для этого нужно выбрать оплату балансом, привязанным к электронным сертификатам, нажать «Пополнить» и выбрать Whitebird. Затем — выбрать валюту и сумму для обмена.Курс конвертации показывают в режиме реального времени. Комиссии за покупку сертификата нет. Проект работает с USDT, ВTC, ETH, TRX, TON и другими. Купить сертификаты можно только после регистрации на Whitebird и прохождения верификации.В Беларуси покупать и продавать криптовалюту можно через резидентов Парка высоких технологий. Whitebird — резидент с 2020 года.#новости #wildberries