Полина Лааксо
Маркетплейсы

Ozon зарегистрировался в Калининградской области — торги на Мосбирже возобновят до конца 2025 года

Конкретной даты пока нет.

Источник фото: Ozon
  • Ozon редомицилировался в специальный административный район острова Октябрьский как МКПАО «Озон».
  • Мосбиржа приостановила торги депозитарными расписками маркетплейса 25 сентября 2025 года. Теперь приступила к их конвертации в акции МКПАО. Покупать бумаги смогут в том числе неквалифицированные инвесторы.
  • Ozon получил согласие властей Кипра на «переезд» компании в Россию в июле 2025 года.
  • В сентябре подал на делистинг американских депозитарных расписок с Международной биржи Астаны. В маркетплейсе поясняли, что после редомициляции будут обязаны прекратить обращение бумаг на иностранных биржах.

#новости #ozon

18 комментариев