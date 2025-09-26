Ozon зарегистрировался в Калининградской области — торги на Мосбирже возобновят до конца 2025 года

Конкретной даты пока нет.Источник фото: OzonOzon редомицилировался в специальный административный район острова Октябрьский как МКПАО «Озон».Мосбиржа приостановила торги депозитарными расписками маркетплейса 25 сентября 2025 года. Теперь приступила к их конвертации в акции МКПАО. Покупать бумаги смогут в том числе неквалифицированные инвесторы.Ozon получил согласие властей Кипра на «переезд» компании в Россию в июле 2025 года.В сентябре подал на делистинг американских депозитарных расписок с Международной биржи Астаны. В маркетплейсе поясняли, что после редомициляции будут обязаны прекратить обращение бумаг на иностранных биржах.#новости #ozon