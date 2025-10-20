Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Маркетплейсы

Союз торговых центров попросил ФАС ограничить демпинг со стороны маркетплейсов

Он считает практику «недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла».

Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • С письмом Союза торговых центров (СТЦ) главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ознакомился «Ъ». Ведомство обещало рассмотреть обращение.
  • По оценке гендиректора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, разница между ценой на маркетплейсе и в офлайне может составлять до 70%. Это приводит к сокращению розничных каналов продаж — особенно у мелких и средних ритейлеров, добавили в Ассоциации компаний розничной торговли.
  • Скидки — «классическая механика», сказали «Ъ» в Ozon, напомнив про жёлтые ценники в офлайн-магазинах. А если их дают за счёт маркетплейсов, у продавцов есть возможность и продать больше, и «не потерять при этом прибыль», уточнили в Wildberries.
  • Но «такая ситуация не продлится вечно», полагает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Рано или поздно маркетплейсы «начнут компенсировать упущенную выгоду, повышая комиссии и штрафы и придумывая новые способы вернуть инвестированные в скидки средства».
  • Признать действия платформ незаконными может быть непросто, рассуждает юрист Анна Барабаш. Нужно доказать «установление реально монопольно низкой цены, то есть ниже себестоимости товара, а также намерение вытеснить конкурентов».
  • СТЦ уже жаловался на «неравные условия» с маркетплейсами. В 2024 году просил о налоговых льготах. В феврале 2025 года, как сообщал Forbes, предложил маркетплейсам открывать ПВЗ по льготной арендной ставке, вместе проводить акции и делиться аналитикой.
  • В июле того же года союз призвал приравнять пункты выдачи заказов к офлайн-магазинам.

#новости

26
7
6
1 ответ на пост
156 комментариев