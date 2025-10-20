Союз торговых центров попросил ФАС ограничить демпинг со стороны маркетплейсов

Он считает практику «недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла».Источник фото: «Ведомости»С письмом Союза торговых центров (СТЦ) главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ознакомился «Ъ». Ведомство обещало рассмотреть обращение.По оценке гендиректора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, разница между ценой на маркетплейсе и в офлайне может составлять до 70%. Это приводит к сокращению розничных каналов продаж — особенно у мелких и средних ритейлеров, добавили в Ассоциации компаний розничной торговли.Скидки — «классическая механика», сказали «Ъ» в Ozon, напомнив про жёлтые ценники в офлайн-магазинах. А если их дают за счёт маркетплейсов, у продавцов есть возможность и продать больше, и «не потерять при этом прибыль», уточнили в Wildberries.Но «такая ситуация не продлится вечно», полагает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Рано или поздно маркетплейсы «начнут компенсировать упущенную выгоду, повышая комиссии и штрафы и придумывая новые способы вернуть инвестированные в скидки средства».Признать действия платформ незаконными может быть непросто, рассуждает юрист Анна Барабаш. Нужно доказать «установление реально монопольно низкой цены, то есть ниже себестоимости товара, а также намерение вытеснить конкурентов».СТЦ уже жаловался на «неравные условия» с маркетплейсами. В 2024 году просил о налоговых льготах. В феврале 2025 года, как сообщал Forbes, предложил маркетплейсам открывать ПВЗ по льготной арендной ставке, вместе проводить акции и делиться аналитикой.В июле того же года союз призвал приравнять пункты выдачи заказов к офлайн-магазинам.#новости