Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать в Санкт-Петербурге доставку товаров дронами

Такую доставку уже тестировал «Самокат», а «Вкусвилл» будет доставлять продукты дронами с партнёром в Якутии.

Источник здесь и далее: Wildberries
  • О тестах рассказала основательница Wildberries Татьяна Ким. По её словам, первые доставки провели при поддержке комитета по транспорту Санкт-Петербурга и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».
  • Во время тестов отработали маршрут с несколькими точками посадки. Устройство доставило груз из сортировочного центра Wildberries в Шушарах в фирменный ПВЗ на Полевой улице, после чего вернулось на склад.
  • Для доставки использовался сертифицированный отечественный беспилотник, добавляют «Ведомости». Руководитель департамента развития ПВЗ РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ) Максим Ким отметил, что ускорение доставки с помощью беспилотников — один из способов, в эффективность которого верят в компании, особенно для труднодоступных регионов.
  • В июле 2025 года тестировать доставку товаров дронами начал «Самокат». Партнёр по такой доставке — оператор-разработчик дронов «Клеверкоптер». Тесты провели в Нижнем Новгороде.
  • 31 октября «Вкусвилл» рассказал, что его товары появились в Якутии в ассортименте локального маркетплейса Boon Market. Он тоже доставляет заказы дронами — в город Нижний Бестях. Ритейлер отметил, что это первые тесты доставки по воздуху для него.

#новости #wildberries

