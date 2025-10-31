Wildberries начал тестировать в Санкт-Петербурге доставку товаров дронами

Такую доставку уже тестировал «Самокат», а «Вкусвилл» будет доставлять продукты дронами с партнёром в Якутии.Источник здесь и далее: WildberriesО тестах рассказала основательница Wildberries Татьяна Ким. По её словам, первые доставки провели при поддержке комитета по транспорту Санкт-Петербурга и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».Во время тестов отработали маршрут с несколькими точками посадки. Устройство доставило груз из сортировочного центра Wildberries в Шушарах в фирменный ПВЗ на Полевой улице, после чего вернулось на склад.Для доставки использовался сертифицированный отечественный беспилотник, добавляют «Ведомости». Руководитель департамента развития ПВЗ РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ) Максим Ким отметил, что ускорение доставки с помощью беспилотников — один из способов, в эффективность которого верят в компании, особенно для труднодоступных регионов.В июле 2025 года тестировать доставку товаров дронами начал «Самокат». Партнёр по такой доставке — оператор-разработчик дронов «Клеверкоптер». Тесты провели в Нижнем Новгороде.31 октября «Вкусвилл» рассказал, что его товары появились в Якутии в ассортименте локального маркетплейса Boon Market. Он тоже доставляет заказы дронами — в город Нижний Бестях. Ритейлер отметил, что это первые тесты доставки по воздуху для него.#новости #wildberries