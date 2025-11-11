«Мегамаркет» вернул доставку из ПВЗ — он отказался от неё в начале 2025 года

В партнёрстве со СДЭК.Источник: «Яндекс Карты»Первые пункты начали открываться с 31 октября 2025-го — сейчас работает восемь ПВЗ: три в Москве, три в подмосковных Люберцах и два в Санкт-Петербурге, пишет Shopper's.При этом издание не нашло ПВЗ на «Яндекс Картах» и не смогло оформить заказ в ПВЗ на сайте «Мегамаркета».В «Мегамаркете» обещали раскрыть детали сотрудничества со СДЭК «на следующей неделе» (с 17 ноября 2025 года), в СДЭК отказались от комментариев.С начала 2025 года «Мегамаркет» работает по новой модели: маркетплейс отказался от доставки по России, отгрузки со складов самих предпринимателей, ПВЗ и постаматов, закрыл 11 складов и сфокусировался на доставке день в день со складов, обустроенных в бывших магазинах IKEA.Доставляют заказы с помощью партнёра: занимаются этим курьеры «Самоката» — товар со склада маркетплейса доставляется до ближайшего даркстора сервиса, а оттуда — домой покупателю. До этого у «Мегамаркета» было больше 65 тысяч точек выдачи. Евгения ЕвсееваМаркетплейсы19 мар«Нет смысла держать товары на складах»: продавцы «Мегамаркета» пожаловались на падение продаж С начала 2025 года маркетплейс перешёл на экспресс-доставку и не возит заказы по России.#новости #мегамаркет