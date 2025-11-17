СДЭК и «Мегамаркет» объявили о партнёрстве: покупатели смогут получать товары в пунктах выдачи логистической компании

После продавцу нужно будет в личном кабинете «Мегамаркета» выбрать способ доставки «СДЭК до пункта выдачи», привязать свой аккаунт СДЭК и указать город отправки. Затем система синхронизирует данные об отправленных заказах и их статусах. Далее можно настроить тарифы, географию и условия бесплатной доставки.