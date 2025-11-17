СДЭК и «Мегамаркет» объявили о партнёрстве: покупатели смогут получать товары в пунктах выдачи логистической компании

Партнёры смогут напрямую использовать собственные договоры со СДЭК для организации доставки.Источник: «Яндекс Карты» О том, что «Мегамаркет» возвращает доставку через пункты выдачи заказов (ПВЗ), в начале ноября 2025 года сообщил Shopper’s. Партнёр — СДЭК. Теперь в последней рассказали, что логистическая компания и маркетплейс заключили стратегическое партнёрство.На первом этапе они проведут итеграцию сервисов личного кабинета продавца с решениями СДЭК: бизнес сможет подключить доставку rDBS-заказов (real delivery by seller) в пункты выдачи СДЭК по России.Интеграция доступна с 17 ноября 2025 года. Продавцы смогут напрямую использовать собственные договоры со СДЭК для организации доставки. Покупатели — получать товары в ПВЗ логистического сервиса.Компании начали принимать заявки на приоритетное подключение этого способа доставки в личном кабинете продавца. Чтобы подать её, партнёру нужно перейти по соответствующему баннеру на главной странице.После продавцу нужно будет в личном кабинете «Мегамаркета» выбрать способ доставки «СДЭК до пункта выдачи», привязать свой аккаунт СДЭК и указать город отправки. Затем система синхронизирует данные об отправленных заказах и их статусах. Далее можно настроить тарифы, географию и условия бесплатной доставки.С начала 2025 года «Мегамаркет» перешёл на доставку «по клику» и почти полностью свернул доставку в ПВЗ. Доставляют заказы с помощью партнёра: занимаются этим курьеры «Самоката».Евгения ЕвсееваМаркетплейсы19 мар«Нет смысла держать товары на складах»: продавцы «Мегамаркета» пожаловались на падение продаж С начала 2025 года маркетплейс перешёл на экспресс-доставку и не возит заказы по России.#новости #мегамаркет