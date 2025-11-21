Популярное
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

На маркетплейсе от «М.Видео-Эльдорадо» начнут продавать одежду и ювелирные украшения

Когда именно — пока неизвестно.

Скриншот Rozetked 
Скриншот Rozetked 
  • Новые разделы уже появились на маркетплейсе для поставщиков — но перейти в них пока нельзя. Это сайт для продавцов ритейлера — они загружают товары, а тот их перепродаёт в своей сети.
  • Их анонсировала сама компания, источник Adindex подтвердил, что «М.Видео-Эльдорадо» собирается продавать одежду и ювелирные украшения.
  • Когда состоится запуск — неизвестно. Будут это собственные бренды или товары от сторонних компаний — тоже.
  • В конце июля 2025 года СМИ рассказали, что Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео-Эльдорадо» и поможет с доработкой стратегии.
  • В конце августа в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что Бакальчук назначен на должность, связанную с цифровой трансформацией группы, но какую — не уточнили.
  • В сентябре СМИ заметили, что его должность — исполнительный директор операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо». В том же месяце Бакальчук делился планами ритейлера развивать направление маркетплейса.
  • В октябре «М.Видео-Эльдорадо» начала тестировать онлайн-продажу гибридных автомобилей и зарядных станций.

#новости #мвидеоэльдорадо

