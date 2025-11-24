Популярное
Артур Томилко
Маркетплейсы

ЦБ предложил запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты

А также предлагать на своих платформах продукты дочерних банков.

Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • Письмо с предложениями глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила министру экономического развития Максиму Решетникову. С его текстом ознакомился «Ъ».
  • ЦБ поддерживает идею запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. В качестве контролера этого процесса регулятор предлагает подключить ФАС.
  • Набиуллина также считает, что маркетплейсам нужно запретить продавать на своих платформах продукты дочерних банков. Это даёт им «заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка», пояснила она.
  • В Минэкономразвития сообщили газете, что письмо ЦБ «прорабатывается». Там отметили, что в действующей редакции закона «О платформенной экономике» уже есть возможность на уровне правительства РФ устанавливать необходимые требования к ценам товаров на платформах.
  • С критикой скидок на маркетплейсах ещё летом 2025 года выступали розничные сети, которые указывали на риски монополизации рынка. В октябре об ограничении скидок на онлайн-платформах заговорили банки.
  • В середине ноября глава «Сбера» Герман Греф заявил, что маркетплейсы «недоплатили налогов в России на 1,5 трлн рублей». Озвученная сумма — это упущенные налоги с предпринимателей маркетплейсов, пользующихся налоговыми льготами, или нерезидентов, говорится в отчёте банка.
  • В Wildberries в ответ заявили, что маркетплейсы выступают одними из крупнейших налогоплательщиков в России, а критику со стороны банков объяснили желанием «уничтожить конкурентов».
  • В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие) предложения по ограничению скидок считают избыточными. «Банки очень давно запустили программы лояльности, включающие скидки и кешбэк, используя аналогичные методики, и ни у кого нет вопросов к ним», — отмечает глава АКИТ Артем Соколов.
  • Если распространять инициативу на всех игроков финансового рынка, то и баллы «СберСпасибо» не должны начисляться и списываться при оплате сервисов «Сбера» или товаров «Мегамаркета», добавили в Ozon.

