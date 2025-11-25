«Мы не ограничиваем ни один банк, а они пытаются, наоборот, сделать поле неконкурентным»: глава Wildberries раскритиковала попытки банков ограничить программы лояльности маркетплейсов

Тем удивительнее слышать нападки со стороны «Сбера» в адрес наших продавцов. Глава государственного банка [Герман Греф] сначала публично озвучивает впечатляющую цифру о якобы неуплате 1,5 трлн рублей налогов маркетплейсами за 2025 год из-за скидок. Но позже «Сбер» даёт пояснения, что речь на самом деле шла не о скидках, а о налогах, которые якобы будут упущены в 2026 году из-за «налогового арбитража» продавцов маркетплейсов, применяющих спецрежимы. <...> Так малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях «Сбера» преступниками. При этом «Сбер» сам применяет налоговые льготы на банковские услуги.