Артур Томилко
Маркетплейсы

«Мы не ограничиваем ни один банк, а они пытаются, наоборот, сделать поле неконкурентным»: глава Wildberries раскритиковала попытки банков ограничить программы лояльности маркетплейсов

Татьяна Ким опубликовала открытое письмо в адрес ЦБ, правительства и Федерального собрания.

Источник: пресс-служба Wildberries
Источник: пресс-служба Wildberries

  • Для малого и среднего бизнеса маркетплейсы — «практически единственная возможность» масштабироваться и получить доступ к многомиллионной аудитории, пишет Ким.

  • В 2020 году Wildberries стал первым участником налогового мониторинга ФНС в отрасли торговли. Компания также участвует в эксперименте по превентивному устранению налоговых рисков для продавцов. По оценке главы ФНС Даниила Егорова, риски нарушения налогового законодательства есть лишь у 0,3% компаний и ИП на маркетплейсах.

Тем удивительнее слышать нападки со стороны «Сбера» в адрес наших продавцов. Глава государственного банка [Герман Греф] сначала публично озвучивает впечатляющую цифру о якобы неуплате 1,5 трлн рублей налогов маркетплейсами за 2025 год из-за скидок. Но позже «Сбер» даёт пояснения, что речь на самом деле шла не о скидках, а о налогах, которые якобы будут упущены в 2026 году из-за «налогового арбитража» продавцов маркетплейсов, применяющих спецрежимы. <...> Так малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях «Сбера» преступниками. При этом «Сбер» сам применяет налоговые льготы на банковские услуги.

Татьяна Ким, глава Wildberries
  • Помимо «обвинений» в адрес малого и среднего бизнеса, «Сбер» пытается дискредитировать цифровые платформы перед Банком России и правительством, жалуясь на неравный доступ к аудитории маркетплейсов, заявляет Ким. В этом его поддерживают другие крупные банки: ВТБ, «Альфа-банк», «Т-Банк» и «Совкомбанк».
  • Они требуют запретить программы лояльности для покупателей при оплате картами маркетплейсов под предлогом равного доступа к аудитории. Однако предлагать клиентам выгоду при покупках на маркетплейсах банки могут и сейчас, но делают это «единицы», отмечает Ким.

Мы не ограничиваем ни один банк в развитии их программ лояльности. На самом деле банки уже имеют все инструменты для рыночной конкуренции и пытаются, наоборот, сделать поле неконкурентным.

Татьяна Ким, глава Wildberries
  • Чистая прибыль пяти крупнейших банков, которые выступили против оплаты картами маркетплейсов, за девять месяцев 2025 года составила 1,93 трлн рублей. В то же время суммарная чистая прибыль «ВБ Банка», «Озон Банка», «Яндекс Банка» и «МТС Банка» — около 79 млрд рублей. Финансовые возможности банков больше в 24 раза, резюмирует Ким.
  • По её словам, сейчас 84% карточных платежей проходят через три крупнейших банка. С учётом объёмов чистой прибыли их возможности для субсидирования скидок «значительно» превышают возможности маркетплейсов.

Однако мы не видим у большинства банков желания инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах. Почему? Потому что им это невыгодно и у них нет никаких экономических стимулов для этого. Ведь, по сути, они будут инвестировать в рост оборотов нашей платформы. А у многих банков есть свои собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины — «Мегамаркет», «Самокат», «Купер», магазины «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Так, «Сбер» потратил на небанковские активы только в 2024 году порядка 790 млрд рублей, из которых большая часть пришлась именно на программы лояльности.

Татьяна Ким, глава Wildberries

  • Тезис о невозможности конкурентной борьбы «разбивается» о фактическое наличие у банков собственных торговых платформ, заключает Ким. Существование «Мегамаркета» и «Самоката» в периметре «Сбера» доказывает, что банки и так «обладают неограниченным ресурсом» для объединения товарных и расчётных сервисов.

  • Предоставлять покупателям скидки на маркетплейсах могут все финансовые организации. При этом у «Озон Банка» и «ВБ Банка» нет доступа к пенсионным и зарплатным деньгам, госконтрактам, они не входят в промышленные группы, а существуют только «для скорости и удобства» продавцов и покупателей, указывает Ким.

Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведёт? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды.

Татьяна Ким, глава Wildberries
  • С критикой скидок на маркетплейсах ещё летом 2025 года выступали розничные сети, которые указывали на риски монополизации рынка. В октябре об ограничении скидок на онлайн-платформах заговорили банки.
  • В середине ноября глава «Сбера» Герман Греф заявил, что маркетплейсы «недоплатили налогов в России на 1,5 трлн рублей». Озвученная сумма — это упущенные налоги с предпринимателей маркетплейсов, пользующихся налоговыми льготами, или нерезидентов, говорится в отчёте банка.
  • В Wildberries в ответ заявили, что маркетплейсы выступают одними из крупнейших налогоплательщиков в России, а критику со стороны банков объяснили желанием «уничтожить конкурентов».
  • После этого в поддержку банков выступил ЦБ. Регулятор предложил запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, а также продвигать на своих платформах продукты дочерних банков.

