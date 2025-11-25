«Мы не ограничиваем ни один банк, а они пытаются, наоборот, сделать поле неконкурентным»: глава Wildberries раскритиковала попытки банков ограничить программы лояльности маркетплейсов

Однако мы не видим у большинства банков желания инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах. Почему? Потому что им это невыгодно и у них нет никаких экономических стимулов для этого. Ведь, по сути, они будут инвестировать в рост оборотов нашей платформы. А у многих банков есть свои собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины — «Мегамаркет», «Самокат», «Купер», магазины «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Так, «Сбер» потратил на небанковские активы только в 2024 году порядка 790 млрд рублей, из которых большая часть пришлась именно на программы лояльности.