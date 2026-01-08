Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Мнения
Право
Телеграм
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Маркетплейсы

Самой дорогой покупкой на Wildberries за 2025 год стала квартира за 11 млн рублей

Маркетплейс составил рейтинг самых крупных сделок.

Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • Самой дорогостоящей покупкой на маркетплейсе за прошлый год стала квартира в Москве стоимостью 11 млн рублей от группы «Самолёт», рассказали в РВБ «РИА Новостям». Её купили в разделе «Новостройки», который компания запустила в августе 2025 года.
  • В топ также попали автомобили Changan UNI-K в комплектации Tech за 4,3 млн рублей, Changan CS95 за 4,25 млн рублей, купленные в Москве, кроссовер Volkswagen Tharu, приобретенный в Подмосковье за 4,25 млн рублей. Следом идут Geely Atlas в комплектации Flagship Sport за 3,95 млн рублей, Haval Dargo в версии Tech Plus за 3,549 млн рублей, Knewstar 001 Luxury за 3,42 млн рублей.
  • В 2024 году рейтинг возглавляли автомобили марки Jaecoo (суббренда китайского автоконцерна Chery).
  • В других категориях самыми дорогими покупками года стали квадроцикл Segway AT10 LXW MUD почти за 1,3 млн рублей, серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM за 997 488 рублей, 3D-сканер AutoScan-DS-EX за 982 638 рублей, колёсный погрузчик с бортовым поворотом XT26-7 за 799 999 рублей.
  • Топ замыкают шуба из натуральной норки почти за 800 тысяч рублей, лодочный мотор за 750 тысяч рублей, квадроцикл, трактор, MacBook Pro 14 M3 Max и кольцо-печатка из белого золота с бриллиантами и сапфиром.

#новости

9
4
3
3
79 комментариев