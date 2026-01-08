Самой дорогой покупкой на Wildberries за 2025 год стала квартира за 11 млн рублей

Маркетплейс составил рейтинг самых крупных сделок. Источник: «РИА Новости»Самой дорогостоящей покупкой на маркетплейсе за прошлый год стала квартира в Москве стоимостью 11 млн рублей от группы «Самолёт», рассказали в РВБ «РИА Новостям». Её купили в разделе «Новостройки», который компания запустила в августе 2025 года.В топ также попали автомобили Changan UNI-K в комплектации Tech за 4,3 млн рублей, Changan CS95 за 4,25 млн рублей, купленные в Москве, кроссовер Volkswagen Tharu, приобретенный в Подмосковье за 4,25 млн рублей. Следом идут Geely Atlas в комплектации Flagship Sport за 3,95 млн рублей, Haval Dargo в версии Tech Plus за 3,549 млн рублей, Knewstar 001 Luxury за 3,42 млн рублей.В 2024 году рейтинг возглавляли автомобили марки Jaecoo (суббренда китайского автоконцерна Chery).В других категориях самыми дорогими покупками года стали квадроцикл Segway AT10 LXW MUD почти за 1,3 млн рублей, серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM за 997 488 рублей, 3D-сканер AutoScan-DS-EX за 982 638 рублей, колёсный погрузчик с бортовым поворотом XT26-7 за 799 999 рублей.Топ замыкают шуба из натуральной норки почти за 800 тысяч рублей, лодочный мотор за 750 тысяч рублей, квадроцикл, трактор, MacBook Pro 14 M3 Max и кольцо-печатка из белого золота с бриллиантами и сапфиром.#новости