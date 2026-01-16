Ozon введёт обеспечительный платёж для гарантии оригинальности некоторых брендовых товаров

Если он окажется контрафактом или неоригинальным, деньги спишут.На обновление правил обратило внимание Shopper's. Сейчас при продаже популярных и часто подделываемых брендов продавец получает бейдж «Оригинал» сразу после проверки документов.Когда изменения вступят в силу, для получения бейджа нужно будет либо подтвердить статус правообладателя, лицензиата или сублицензиата с помощью документов, зарегистрированных в Роспатенте или Мадридской системе, либо внести обеспечительный платёж. Перечень брендов представитель компании изданию не назвал.Если маркетплейс получит жалобу, он свяжется с продавцом. У партнёра будет 14 дней, чтобы подтвердить оригинальность товара. Если выяснится, что товар контрафактный или неоригинальный, вернуть обеспечительный платёж не получится.Площадка скроет этот товар и удержит: 100% суммы при обоснованной жалобе от госоргана, 25% — при обоснованной жалобе от представителя бренда или 25% — при выявлении контрафакта или признаков неоригинальности системой Ozon. Если спишут только часть платежа, на остальных товарах бренда останется бейдж «Оригинал».Размер платежа составит 3% от оборота товаров бренда за последний год, но не менее 100 тысяч рублей и не более 1,25 млн рублей. Продавец, который торгует оригинальными товарами, сможет вывести этот платёж «в любой момент».Обновлённые правила заработают с 29 января 2026 года. Будет переходный период — до 1 марта 2026 года. С 2 марта маркетплейс снимет бейджи с товаров бренда, если продавец не подтвердит свой статус правообладателя или не внесёт платёж.#новости #ozon