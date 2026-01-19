Ozon введёт штрафы за отсутствие облачного видеонаблюдения для ПВЗ формата «Максимум бренда»

В размере 5000 рублей.Источник: Ozon С 1 февраля 2026 года наличие облачного видеонаблюдения станет обязательным для всех пунктов формата «Максимум бренда». Внимание на изменения обратили «Ведомости». По словам Ozon, цель — повысить безопасность в ПВЗ, снизить операционную нагрузку на их владельцев, а также упростить решение спорных ситуаций.Штрафы смогут накладывать, если ПВЗ не установил систему, нарушил сроки выдачи доступа к ней или требования к глубине архива, передал недостоверные данные о провайдере или не отчитался о том, что сменил его.Среди других поводов для санкций — невозможность проверить архив из-за минусового баланса ПВЗ у провайдера и ошибочное наименование камер в личном кабинете. Ozon сможет повторно оштрафовать владельца пункта, если тот не устранил нарушения, не ранее чем через семь дней после первого штрафа.Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что Ozon стоило бы повременить с такими инициативами, так как малому бизнесу «и так непросто». По оценке провайдера Ivideon, оборудование для облачного наблюдения и монтаж обойдутся в среднем в 10-15 тысяч рублей, а за услуги провайдера придётся платить 500-1500 рублей ежемесячно.У Wildberries требование о подключении к облачному сервису действует «уже несколько лет». У «Яндекс Маркета» есть только рекомендации по установке камер, а штрафов за неустановку нет.По тарифу «Максимум бренда» могут работать точки площадью от 25 м², вход в которые располагается на первой линии улицы. У них должны быть брендированная отделка и примерочные.#новости #ozon