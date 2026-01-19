Популярное
Полина Лааксо
Маркетплейсы

Ozon введёт штрафы за отсутствие облачного видеонаблюдения для ПВЗ формата «Максимум бренда»

В размере 5000 рублей.

Источник: Ozon 
  • С 1 февраля 2026 года наличие облачного видеонаблюдения станет обязательным для всех пунктов формата «Максимум бренда». Внимание на изменения обратили «Ведомости». По словам Ozon, цель — повысить безопасность в ПВЗ, снизить операционную нагрузку на их владельцев, а также упростить решение спорных ситуаций.
  • Штрафы смогут накладывать, если ПВЗ не установил систему, нарушил сроки выдачи доступа к ней или требования к глубине архива, передал недостоверные данные о провайдере или не отчитался о том, что сменил его.
  • Среди других поводов для санкций — невозможность проверить архив из-за минусового баланса ПВЗ у провайдера и ошибочное наименование камер в личном кабинете. Ozon сможет повторно оштрафовать владельца пункта, если тот не устранил нарушения, не ранее чем через семь дней после первого штрафа.
  • Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что Ozon стоило бы повременить с такими инициативами, так как малому бизнесу «и так непросто». По оценке провайдера Ivideon, оборудование для облачного наблюдения и монтаж обойдутся в среднем в 10-15 тысяч рублей, а за услуги провайдера придётся платить 500-1500 рублей ежемесячно.
  • У Wildberries требование о подключении к облачному сервису действует «уже несколько лет». У «Яндекс Маркета» есть только рекомендации по установке камер, а штрафов за неустановку нет.
  • По тарифу «Максимум бренда» могут работать точки площадью от 25 м², вход в которые располагается на первой линии улицы. У них должны быть брендированная отделка и примерочные.

#новости #ozon

11 комментариев