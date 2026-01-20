Минэкономразвития и другие оценят программы лояльности банков и маркетплейсов — а после решат, какие практики «недобросовестные»

Активный спор банков и маркетплейсов о скидках начался осенью 2025 года.Минэкономразвития, ЦБ, Минпромторг, ФАС, Роспотребнадзор и другие ведомства проанализируют практики «дифференцированного предоставления доступа к системам скидок, программам лояльности, способам оплаты и иным преимуществам внутри экосистем» со стороны банков, ритейлеров и онлайн-платформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо замглавы администрации президента Максима Орешкина Владимиру Путину.Срок — до 1 марта 2026 года. После анализа стороны планируют решить, какие практики «недобросовестные», и что с этим можно сделать. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин говорил в декабре 2025 года: президент на встрече с бизнесом призвал к «справедливому» решению спора между маркетплейсами и банками.Спор начался осенью 2025 года, когда глава «Сбера» Герман Греф заявил, что маркетплейсы из-за скидок «недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей», и призвал ужесточить регулирование их программ лояльности. Затем главы крупных банков предложили Госдуме запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования покупок.Высказывалась и глава ЦБ Эльвира Набиуллина: по её словам, скидки на маркетплейсах от их собственных банков — «не совсем справедливая конкуренция». Маркетплейсы же последовательно отвергали претензии и говорили, что готовы к диалогу.Артур ТомилкоМаркетплейсы25.11.2025«Битва за скидки»: о чём спорят банки и маркетплейсы Кого поддерживают продавцы, а кого — ритейлеры и что планирует предпринять ЦБ.#новости